IMD Weather Update: दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, हरियाणा-पंजाब में भी बदलेगा मौसम, जानें हिमाचल का हाल

IMD Rain Forecast Today: मौसम विभाग के अनुसार 10 अक्टूबर को दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी बारिश का अनुमान है।

IMD Weather Update 10 October 2026: देश के कई हिस्सों में शनिवार को मौसम बदलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है।

दिल्ली-NCR में बारिश और तेज हवाएं

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 10 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। IMD ने दिल्ली-एनसीआर के लिए 10 से 12 अक्टूबर तक गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं से जुड़ी चेतावनी दर्ज की है। शुक्रवार को भी दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर आंधी-बारिश देखने को मिली थी।

हरियाणा के कई जिलों में आंधी की आशंका

हरियाणा में 10 से 12 अक्टूबर के बीच गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और अंबाला समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति बदल सकती है। IMD के मुताबिक हरियाणा के कुछ स्थानों पर हवा की गति 40–50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि कुछ इलाकों में झोंके 60 किमी प्रति घंटे तक चल सकते हैं।

पंजाब में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

पंजाब में भी 10 से 12 अक्टूबर के दौरान मौसम अस्थिर रह सकता है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर, कपूरथला और बठिंडा समेत विभिन्न जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बादल और बारिश देखने को मिल सकती है। IMD ने पंजाब के लिए गरज-चमक, बिजली गिरने और 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। हवा के झोंके 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं।

हिमाचल में कई जगह हल्की बारिश के आसार

हिमाचल प्रदेश में 10 अक्टूबर को व्यापक बारिश का कोई विशेष चेतावनी संकेत नहीं है, लेकिन राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और बिलासपुर के मौसम में स्थानीय स्तर पर बदलाव संभव है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, हिमाचल में 10 से 15 अक्टूबर के दौरान कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। 13 अक्टूबर के लिए गरज-चमक और बिजली से संबंधित चेतावनी दर्ज की गई है।

यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में 10 अक्टूबर को पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में 10 और 11 अक्टूबर को कहीं-कहीं बारिश और तेज हवाओं की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 10 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है।

पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में हल्की बारिश

बिहार में 10 और 11 अक्टूबर को कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में 10 अक्टूबर को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि असम और मेघालय में 10-11 अक्टूबर तथा 13-15 अक्टूबर के दौरान बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत में केरल और माहे में कई स्थानों पर बारिश, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है।