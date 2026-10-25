IMD Weather Alert: कैसा रहेगा आज दिनभर आपके शहर का मौसम, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में बारिश के आसार

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे कम दबाव वाले क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है. इसके 26 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई गई है. इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

नई दिल्ली. इस समय पूरे देश में त्योहार का माहौल चल रहा है और ऐसे में मौसम के तेजी से बदलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बारिश का दौर जारी है, तो कहीं ठंडी सुबह और धुंध के साथ सर्दी की शुरुआत महसूस होने लगी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे कम दबाव वाले क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है.

मौसम विभाग के अनुसार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का खतरा है. तटीय कर्नाटक में भी तेज बारिश होने की संभावना है. सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ देश के पूर्वी तटीय इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. दिल्ली-NCR में पिछले दिन तेज हवाओं, गरज-चमक और बूंदाबांदी के बाद मौसम सुहावना हो गया है. दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 25 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, सुबह के समय हल्की धुंध और रात में ठंडक महसूस हो सकती है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में रविवार, 25 अक्टूबर को मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और सुबह हल्की धुंध देखने को मिल सकती है. दिन के समय मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रहने का अनुमान है. हालांकि, आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका भी है. ऐसे में लोगों को मौसम के साथ-साथ वायु गुणवत्ता से जुड़े अपडेट पर भी नजर रखनी चाहिए.

पंजाब में मौसम रहेगा शुष्क

पंजाब के ज्यादातर शहरों में मौसम साफ या आंशिक रूप से बादलों वाला रह सकता है. उत्तर-पश्चिम भारत में हाल के दिनों में बदले मौसम के बाद अब परिस्थितियां स्थिर होने की संभावना है. राज्य के उत्तरी हिस्सों में सुबह और रात के समय ठंड बढ़ सकती है. यात्रा पर निकलने से पहले लोगों को अपने जिले का मौसम पूर्वानुमान देखना चाहिए.

गुरुग्राम में बारिश की संभावना कम

गुरुग्राम में भी 25 अक्टूबर को मौसम दिल्ली जैसा रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना कम है, जबकि सुबह हल्की धुंध के कारण कुछ इलाकों में दृश्यता प्रभावित हो सकती है। दिन के समय मौसम सामान्य और सुहावना रहने की उम्मीद है.

लखनऊ समेत यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं और सुबह हल्की धुंध देखने को मिल सकती है. दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कम रहने का अनुमान है.

जम्मू-कश्मीर में बारिश के आसार

जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में 25 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जम्मू, श्रीनगर और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम अलग-अलग रह सकता है. पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वाले लोगों को बारिश, कम दृश्यता और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभावित बर्फबारी से जुड़े स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखने चाहिए.

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