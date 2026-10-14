Weather Update Today: आंधी, तूफान और जोरदार बारिश, त्योहार का मजा होगा किरकिरा या सुहावना, जाने अपने शहर के मौसम का हाल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) बारिश, बिजली गिरने, तेज हवाओं और तापमान में बदलाव को लेकर पूर्वानुमान और चेतावनियां जारी करता है, ताकि लोग पहले से सतर्क रह सकें.

नई दिल्ली. देशभर में अब भी कई राज्यों में बारिश ने अपनी मौजूदगी से लोगों की मुश्किलें बढ़ाई है. इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. तापमान में अचानक गिरावट भी दर्ज की जा रही है. अक्टूबर का महीना आमतौर पर मौसम में बदलाव का संकेत देता है. इसी दौरान गर्मी धीरे-धीरे कम होने लगती है और सर्दियों की शुरुआत के लिए परिस्थितियां बनने लगती हैं.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) बारिश, बिजली गिरने, तेज हवाओं और तापमान में बदलाव को लेकर पूर्वानुमान और चेतावनियां जारी करता है, ताकि लोग पहले से सतर्क रह सकें. आज 14 अक्टूबर 2026 को देश के कई हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है. उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है. अगर आप घूमने-फिरने या सुहावने मौसम का आनंद लेने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले मौसम का पूर्वानुमान जरूर जान लें.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली में आज, 14 अक्टूबर 2026 को मौसम थोड़ा गर्म रहने का अनुमान है. यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. यह तापमान पिछले दिन की तुलना में थोड़ा अधिक है, हालांकि अक्टूबर के लिहाज से मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना रह सकता है.

IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. दिन की शुरुआत में आसमान अधिकतर साफ रह सकता है, लेकिन बाद में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

14 अक्टूबर को किन राज्यों में हो सकती है बारिश?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार, 14 अक्टूबर को देश के कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. बारिश की तीव्रता और समय अलग-अलग जिलों में भिन्न हो सकता है.

किन राज्यों में बारिश के आसार हैं:

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख: कई इलाकों में बारिश की संभावना है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड: आसमान में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में परिस्थितियों के अनुकूल होने पर बर्फबारी भी हो सकती है.

पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-NCR: गरज-चमक, बिजली गिरने, तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है.

राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश: कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.

आंध्र प्रदेश: तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है.

कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु: कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बारिश और गरज-चमक हो सकती है. आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में भारी बारिश का भी अनुमान है.

ओडिशा और छत्तीसगढ़: कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है.

असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा: कहीं-कहीं से लेकर कुछ इलाकों में बारिश और गरज-चमक की संभावना है.

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह: कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है.

मौसम को लेकर रहें सतर्क

मौसम का पूर्वानुमान दिन के दौरान बदल सकता है. यात्रा पर निकलने या किसी बाहरी गतिविधि की योजना बनाने से पहले IMD की ताजा जिला-स्तरीय चेतावनियां जरूर जांच लें. आंधी, बिजली और तेज हवाओं की आशंका वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें.