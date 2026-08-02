IMD Weather Alert: कहीं धूमने का है प्लान तो जान लीजिए रविवार 2 अगस्त के मौसम का हाल

हफ्ते भर ऑफिस में काम करने के बाद लोग रविवार को घूमने का प्लान बनाते हैं. सबका इरादा यही होता है कि छुट्टी के दिन को कैसे मजेदार बनाया जाए. ऐसे में बारिश कहीं इसका मजा किरकिरा ना कर दे इसलिए घर से निकलने से पहले अपने राज्य के मौसम का हाल जरूर जान लें.

IMD Weather Alert: देश भर में मानसून ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है. अगस्त का महीना वैसे भी भारी बारिश की सौगात लेकर आता है. देश के कई राज्य इस समय बारिश की वजह से परेशान हैं. झमाझम लगातार हुई बारिश से 15 से ज्यादा राज्य में जन जीवन प्रभावित हो चुका है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से 2 अगस्त कई राज्यों में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दक्षिण-पूर्व राजस्थान और आसपास बना निम्न दबाव का क्षेत्र को इसक पीछे की वजह बताया जा रहा है. अगले 24 घंटे उत्तर भारत से लेकर पश्चिमी तट, मध्य भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक इसकी चपेट में आ सकते हैं.

रविवार को मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में झमाझम बारिश के साथ आंधी, बिजली और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है. इन सभी इलाकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि जलभराव, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है.

भारी बारिश का अलर्ट किन राज्यों में

आईएमडी की तरफ से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गुजरात, कोंकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा कर्नाटक, राजस्थान, केरल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. गुजरात को लेकर खास अलर्ट जारी किया गया है यहां कुछ हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. यहां कई जगहों पर हल्की से औसत बरसात देखने को मिल सकती है. जबकि कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है. बारिश होने की वजह से लोगों को उमस से राहत मिलेगी. सड़कों पर सुबह और शाम दोनों ही समय निकलने से बचें क्योंकि बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम के साथ जलभराव की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

यूपी में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान

मानसून का असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ता दिख रहा है. 2 अगस्त, रविवार को दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. वहीं इसका असर पश्चिमी यूपी में देखने को मिलने वाला है. गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग की तरफ से खास अलर्ट जारी किया गया है. पिछले कई दिनों से हुई लगातार बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है. इसकी वजह से निचले इलाकों बसे शहरों के लोगों को खास कर किसानों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.

उत्तराखंड में अगले 24 घंटे रहेंगे भारी

लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड में भूस्खलन, चट्टान गिरने और सड़कें बाधित होने की घटना हो सकती है. ऐसे में यहां घूमने जाने की योजना बनाने वालों को सावधान किया गया है. उत्तराखंड में अगले 24 घंटे काफी मुश्किल हो सकते हैं. जिन भी श्रद्धालुओं ने चारधाम के यात्रा की योजना बनाई हुई है उनके लिए निर्देश है कि वो मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखें

बिहार में बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा

मानसून बिहार में भी पूरी तरह से सक्रिय है और रविवार को तो खास अलर्ट जारी किया है. यहां कई हिस्सों में जोरदार बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है. पिछले कुछ दिन हुई लगातार बारिश ने कई जिलों में जलभराव जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. लोगों से मौसम विभाग ने ऐसे मौसम में खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील की है.

झारखंड में भी बारिश का अलर्ट

2 अगस्त, रविवार झारखंड में भारी मात्रा में बारिश होने की आशंका जताई गई है. गरज-चमक के साथ कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती हैं. बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. अगर जरूरत ना हो तो घर में ही रहे अनावश्यक यात्रा से बचे