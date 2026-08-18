IMD Weather Alert: आज दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बदलेगा मौसम, हिमाचल में रेड अलर्ट, देशभर का मौसम अपडेट

IMD Weather Update 18 August 2026: इस वक्त उत्तर भारत में मानसून सक्रिय है। IMD के अनुसार 18 अगस्त को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी कई राज्यों में बौछारें पड़ सकती हैं।

IMD Weather Forecast Today: अगस्त के महीने में कई राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है और अगले कई दिनों तक उत्तर भारत में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 18 अगस्त यानी आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में बारिश देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने पंजाब में 17 से 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 18 अगस्त के अलावा 21 अगस्त को भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में 18 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई राज्यों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।

दिल्ली में 18 अगस्त को बारिश

दिल्ली में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला रहने वाला है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में 18 अगस्त को बारिश होने की संभावना है। नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण-पूर्व दिल्ली, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मौसम पर नजर रखना जरूरी होगा। खासकर अंडरपास, निचले इलाकों और पहले से जलभराव हो सकता है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद जैसे एनसीआर के इलाकों में भी बौछारें पड़ सकती हैं।

हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश

हरियाणा में भी 18 अगस्त को मानसून सक्रिय रहेगा। IMD ने राज्य के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद और कैथल जैसे जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। तेज बारिश होने पर हरियाणा के शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है।

पंजाब में 18 और 19 अगस्त को बारिश

पंजाब में भी 18 अगस्त बारिश के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। IMD के ताजा बुलेटिन के अनुसार पंजाब में 17 से 19 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 18 अगस्त को राज्य में बारिश की गतिविधियां व्यापक रहने की संभावना है। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, एसएएस नगर, संगरूर, मलेरकोटला, बरनाला, मानसा, बठिंडा, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। पंजाब के उत्तरी हिस्सों में तेज बारिश होने पर स्थानीय नदियों और नालों में पानी बढ़ सकता है। IMD के मुताबिक पंजाब में 19 अगस्त तक बारिश का असर बने रहने की संभावना है।

हिमाचल में आज भारी बारिश की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में 18 अगस्त को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। IMD के बुलेटिन में 18 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके बाद 19 से 21 अगस्त के दौरान भी राज्य में भारी बारिश जारी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे जिलों में मौसम काफी बिगड़ सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों की तुलना में ज्यादा गंभीर हो सकता है। तेज बारिश के कारण संवेदनशील ढलानों पर भूस्खलन, पहाड़ी सड़कों पर मलबा आने, नालों और छोटी नदियों में अचानक पानी बढ़ने तथा कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ सकता है।

देश के अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम?

देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो पूर्वी और मध्य भारत में बारिश का दौर काफी सक्रिय रहेगा। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के प्रभाव से गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 17-18 अगस्त के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। खासकर झारखंड में 18 अगस्त को अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार में भी 18-20 अगस्त के दौरान बारिश जारी रह सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बारिश तथा कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है।

पश्चिम और दक्षिण भारत में भी मानसून सक्रिय रहेगा। महाराष्ट्र के कोंकण-गोवा क्षेत्र में व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर बारिश का दौर बना रहेगा, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 18 से 20 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी है।