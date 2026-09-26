IMD Weather Update : देश के 23 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली-NCR में बारिश का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज 26 सितंबर 2026 को बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से देश के 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश, गरज-चमक और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है।

Delhi News: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज 26 सितंबर 2026 को बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से देश के 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश, गरज-चमक और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है।

रेड अलर्ट वाले राज्य

उत्तराखंड: नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चामोली सहित कई जिलों में भारी से भारी बारिश का रेड/ऑरेंज अलर्ट है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की चेतावनी दी गई है।

ऑरेंज अलर्ट वाले राज्य

उत्तर प्रदेश: पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। 50-60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (थंडरस्क्वाल) चल सकती हैं।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़: दोनों राज्यों के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है, जिससे मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की प्रबल आशंका बनी हुई है।

येलो अलर्ट वाले राज्य

बिहार और झारखंड: उत्तर-पश्चिमी जिलों (जैसे चंपारण) सहित कई इलाकों में बादल गरजने, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर: पहाड़ी इलाकों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है।

ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम: तटीय इलाकों में रुक-रुक कर तेज बौछारें और उमस भरा मौसम बना रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब: आसमान में मुख्य रूप से घने बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की बारिश या तेज गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

महाराष्ट्र (विदर्भ और कोंकण) और गुजरात: मुंबई और पुणे में हल्की धूप के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि विदर्भ में भारी बारिश का अलर्ट है।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा: तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज-चमक के साथ तेज सतही हवाएं और बौछारें चलने का अनुमान है।

साफ या सामान्य मौसम वाले राज्य

राजस्थान: पूर्वी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान (थार क्षेत्र) में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म बना रहेगा।

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक: दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहेगा, हालांकि स्थानीय स्तर पर शाम को हल्की बौछारें गिर सकती हैं।

पूर्वोत्तर राज्य (असम, मेघालय, अरुणाचल): कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की मॉनसूनी बारिश जारी रहेगी।