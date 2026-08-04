Old Monk से Royal Challenge तक, कई बड़े ब्रांड्स पर FSSAI की कार्रवाई लगी रोक, जानें पूरा मामला

FSSAI Ban Liquor Brands: FSSAI ने फ्लेवरिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में कई भारतीय व्हिस्की और रम ब्रांड्स की बिक्री पर रोक लगाई. जांच में कैमिकल फ्लेवर के इस्तेमाल को मानकों के खिलाफ पाया गया.

FSSAI Ban Liquor Brands: भारत में शराब बाजार से जुड़ी कई बड़ी कंपनियों को झटका लगा है. खाद्य सुरक्षा नियामक Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने कुछ भारतीय व्हिस्की और रम ब्रांड्स की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है. ये कार्रवाई उत्पादों की जांच के दौरान सामने आई फ्लेवरिंग प्रक्रिया को लेकर की गई है.

FSSAI के अनुसार, कुछ कंपनियों के उत्पादों में ऐसे फ्लेवर का इस्तेमाल पाया गया, जो तय मानकों के अनुरूप नहीं था. नियामक का कहना है कि शराब के स्वाद और खुशबू को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई ये प्रक्रिया स्वीकार्य नियमों से अलग है.

किन कंपनियों और ब्रांड्स पर पड़ा असर

इस कार्रवाई का असर United Spirits, Inbrew Beverages और Mohan Rocky Springwater के कुछ उत्पादों पर पड़ा है. रोक लगाए गए मेन ब्रांड्स में शामिल हैं:

Antiquity Blue Whisky

Royal Challenge Whisky

Bagpiper Deluxe Whisky

Old Cask Deluxe XXX Rum

Old Monk के कुछ वेरिएंट

इनमें से कई उत्पाद भारत में लंबे समय से फेमस रहे हैं और घरेलू शराब बाजार में इनकी बड़ी हिस्सेदारी है.

फ्लेवर मिलाने की प्रक्रिया पर आपत्ति

FSSAI का कहना है कि शराब में प्राकृतिक फ्लेवरिंग पदार्थों के इस्तेमाल की अनुमति है, लेकिन जांच में कुछ फैक्ट्रियों में ऐसे फ्लेवर पाए गए जो उसी कैटेगरी की शराब का स्वाद देने के लिए अलग से मिलाए गए थे. नियामक के मुताबिक, सामान्य निर्माण प्रक्रिया में व्हिस्की में व्हिस्की फ्लेवर या रम में रम फ्लेवर अलग से मिलाने की कोई मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय परंपरा नहीं है.

FSSAI ने चिंता जताई कि इस तरह की प्रक्रिया से शराब बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया, जैसे लंबे समय तक परिपक्व करना (maturation) या प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल, कम हो सकता है.

भारत के बड़े शराब बाजार पर असर

भारत दुनिया के सबसे बड़े शराब बाजारों में से एक है. देश में शराब उद्योग का सालाना कारोबार लगभग 40 अरब डॉलर के आसपास माना जाता है. घरेलू स्तर पर बनने वाली व्हिस्की और रम की मांग काफी अधिक है क्योंकि ये आयातित ब्रांड्स की तुलना में आम उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा किफायती होती हैं. इस कार्रवाई के बाद बाजार में इन ब्रांड्स की उपलब्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

कंपनियों ने जताई चिंता

शराब उद्योग से जुड़े कुछ अधिकारियों ने नियामक के फैसले पर चिंता जाहिर की है. उनका कहना है कि फ्लेवरिंग का इस्तेमाल भारतीय नियमों के अनुसार किया जा रहा था. इसके अलावा अभी ये साफ नहीं है कि बिक्री रोक सिर्फ उन्हीं फैक्ट्रियों में बने उत्पादों पर लागू होगी, जिनकी जांच हुई है, या फिर पूरे देश में इन ब्रांड्स के सभी उत्पादों पर इसका असर पड़ेगा.

FSSAI की बढ़ती सख्ती

ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब FSSAI खाद्य और पेय पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर निगरानी बढ़ा रहा है. हाल ही में नियामक ने कंपनियों को ज्यादा कैफीन वाले पेय पदार्थों को “एनर्जी ड्रिंक” के रूप में पेश करने से रोकने के निर्देश भी दिए थे. इससे साफ है कि खाद्य और पेय क्षेत्र में नियमों के पालन को लेकर जांच पहले से ज्यादा सख्त हो रही है.