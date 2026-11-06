Karmabhoomi Express Fire: पंजाब में कर्मभूमि एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका

Karmabhoomi Express Fire: पंजाब के पटियाला जिले में सराय बंजारा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार डिब्बों में अचानक आग लग गई। अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही ट्रेन में आग की लपटें उठती देख यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

Punjab Train Fire News: पंजाब के पटियाला जिले में शुक्रवार को एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस (12508) के चार डिब्बों में अचानक आग लग गई। घटना सराय बंजारा रेलवे स्टेशन के पास हुई। चलती ट्रेन के डिब्बों से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देख यात्रियों में दहशत फैल गई। ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

कर्मभूमि एक्सप्रेस के डिब्बों में लगी आग

ट्रेन संख्या 12508 कर्मभूमि एक्सप्रेस अमृतसर से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी की ओर जा रही थी। शुक्रवार दोपहर करीब 1:10 बजे पंजाब के पटियाला जिले में सराय बंजारा रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगने की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि इंजन की तरफ से पांचवें कोच में सबसे पहले आग दिखाई दी। इसके बाद आग आसपास के अन्य डिब्बों तक फैल गई। कुल चार डिब्बे आग की चपेट में आए। घटना के बाद ट्रेन को रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने का मौका मिल सका।

सरहिंद और राजपुरा के बीच घटना

यह घटना बसंतपुरा गांव के पास हुई, जो राजपुरा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घटनास्थल सराय बंजारा रेलवे स्टेशन के आसपास बताया जा रहा है। आग लगने के बाद ट्रेन के प्रभावित डिब्बों से काफी ऊंची लपटें उठने लगीं। आसपास के इलाकों में भी धुएं का गुबार दिखाई दिया। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें ट्रेन के कई डिब्बों से आग की लपटें और काला धुआं निकलता दिखाई दे रहा है।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

कर्मभूमि एक्सप्रेस में आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि रेलवे की ओर से आग लगने के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। अधिकारियों द्वारा घटना की जांच किए जाने के बाद ही आग लगने की सही वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल आग लगने से डिब्बों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। चलती ट्रेन में आग लगने की इस घटना ने रेलवे में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है।