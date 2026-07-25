Dharmendra Pradhan Net Worth: धर्मेंद्र प्रधान का कैसा रहा पॉलिटिकल करियर, जानिए फैमिली बैकग्राउंड और नेट वर्थ

Dharmendra Pradhan Career: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ओडिशा के तालचेर से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं।

Dharmendra Pradhan Profile: देशभर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। करीब एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। प्रधान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं। वे लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं और संगठन के साथ-साथ केंद्र सरकार में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। ओडिशा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान अपनी संगठनात्मक क्षमता, संसदीय अनुभव और प्रशासनिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और शिक्षा जैसे अहम मंत्रालयों का नेतृत्व भी किया है।

धर्मेंद्र प्रधान का प्रारंभिक जीवन और परिवार

धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर, जिला अंगुल में हुआ था। उनका परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके पिता देवेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। परिवार के राजनीतिक माहौल का प्रभाव धर्मेंद्र प्रधान के जीवन पर भी पड़ा और उन्होंने छात्र जीवन से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ओडिशा में पूरी की। इसके बाद उन्होंने तालचेर कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। छात्र जीवन के दौरान ही वे छात्र राजनीति से जुड़े और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के माध्यम से सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। इसके बाद प्रधान लगातार आगे बढ़ते गए।

ऐसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक करियर

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा की युवा इकाई और छात्र संगठन से की। संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। उन्होंने छात्र राजनीति से भाजपा संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई और भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालीं। साल 2000 में वे पहली बार राज्यसभा सांसद बने। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कई राज्यों के चुनाव प्रभारी के रूप में कार्य किया। धर्मेंद्र प्रधान 26 मई 2014 से 7 जुलाई 2021 तक भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने पहले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली।

शिक्षा मंत्री के रूप में प्रधान की भूमिका

धर्मेंद्र प्रधान 7 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2026 तक भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने 25 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार जैसे विषयों पर काम किया। उनके कार्यकाल में नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई कदम उठाए गए और तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। हालांकि नीट पेपर लीक को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई और छात्रों ने उनके इस्तीफे की मांग की। तमाम विरोध-प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

धर्मेंद्र प्रधान की नेट वर्थ कितनी है?

2024 के लोकसभा चुनाव हलफनामे के अनुसार पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति करीब ₹6.92 करोड़ है। इस कुल संपत्ति में से अकेले धर्मेंद्र प्रधान की व्यक्तिगत नेट वर्थ लगभग ₹1.99 करोड़ है, जबकि उनकी पत्नी मृदुला ठाकुर उनसे अधिक धनी हैं और उनकी नेट वर्थ करीब ₹4.12 करोड़ है। पूरे परिवार के बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और PPF को मिलाकर ₹2.47 करोड़ जमा हैं। धर्मेंद्र प्रधान का ₹80.40 लाख का म्यूचुअल फंड निवेश और ₹67.72 लाख की जीवन बीमा पॉलिसियां हैं।

प्रधान के पास कितना सोना और कितनी चांदी?

धर्मेंद्र प्रधान की अचल संपत्तियों की बात करें, तो ओडिशा में ₹12 लाख की कृषि भूमि और ₹20.50 लाख की गैर-कृषि भूमि है। कुल ₹1.98 करोड़ के आवासीय मकान हैं, जिसमें इंदिरापुरम और भुवनेश्वर में संपत्तियां शामिल हैं। वाहन की बात करें, तो धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर 2011 मॉडल की एक होंडा सिटी कार पंजीकृत है, जबकि उनकी पत्नी के नाम कुछ कमर्शियल वाहन हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पास 200 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी है। वहीं उनकी पत्नी के पास 500 ग्राम सोना और 10 किलो चांदी है। धर्मेंद्र प्रधान का निजी जीवन अपेक्षाकृत सादगीपूर्ण माना जाता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों के अलावा वे शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं से जुड़े विषयों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते रहते हैं।