आज समाज डिजिटल, पुणे,(Devisingh Shekhawat Passes Away): पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पति देवीसिंह शेखावत का निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार एक निजी अस्पताल में आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से देवीसिंह शेखावत का निधन हुआ। उन्हें कुछ दिन पहले ही पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

प्रतिभा और देवीसिंह के परिवार में पत्नी प्रतिभा पाटिल के अलावा परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पकल्लवार ने शेखावत के निधन पर शोक जताया है।

My thoughts are with our former President Smt. Pratibha Patil Ji and her family on the passing away of Dr. Devisingh Shekhawat Ji. He made a mark on society through his various community service efforts. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2023