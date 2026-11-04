Viral Video: क्या कांग्रेस सांसद ने महिला MP को मारा थप्पड़? वीडियो वायरल हुआ तो पार्टी हाईकमान तक पहुंचा मामला

Congress MP Video Goes Viral: दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली के दौरान सांसदों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद श्याम कुमार बर्वे ने चंद्रपुर की सांसद प्रतिभा धानोरकर को बस में चढ़ते समय थप्पड़ मार दिया।

Congress MP Viral Video Row: कांग्रेस की दिल्ली में आयोजित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली के दौरान सांसदों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में हुई रैली के दौरान बस में चढ़ते समय रामटेक से कांग्रेस सांसद श्याम कुमार बर्वे ने चंद्रपुर की सांसद प्रतिभा धानोरकर को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं हो सकी है। इस पूरे मामले को लेकर दोनों सांसदों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रतिभा धानोरकर ने इसे आपसी हंसी-मजाक का हिस्सा बताया है, जबकि श्याम कुमार बर्वे ने वायरल वीडियो को संदर्भ से काटकर पेश किए जाने का आरोप लगाया है। इस बीच कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों की ओर से पार्टी के शीर्ष नेताओं को ईमेल भेजकर मामले में शिकायत और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग किए जाने की बात भी सामने आई है।

रैली के दौरान बस का वीडियो वायरल

दरअसल 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली आयोजित की गई थी। रैली में पार्टी के कई सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। इसी दौरान सांसदों के बस में चढ़ने के समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें रामटेक के कांग्रेस सांसद श्याम कुमार बर्वे और चंद्रपुर की सांसद प्रतिभा धानोरकर के बीच विवाद दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बर्वे ने बस में चढ़ते समय प्रतिभा धानोरकर को थप्पड़ मारा। हालांकि आज समाज इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

प्रतिभा धानोरकर ने बताया हंसी-मजाक

विवाद बढ़ने के बाद चंद्रपुर की कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर ने इसे आपसी हंसी-मजाक का हिस्सा बताया। उन्होंने मीडिया से इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने की अपील की। उनके इस बयान के बाद मामले को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तरफ वायरल वीडियो को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संबंधित महिला सांसद ने खुद इसे गंभीर विवाद मानने से परहेज किया है।

श्याम कुमार बर्वे ने भी आरोपों को बताया गलत

रामटेक से कांग्रेस सांसद श्याम कुमार बर्वे ने भी वायरल वीडियो और अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा धानोरकर उनकी छोटी बहन की तरह हैं और दोनों एक परिवार की तरह हैं। उनके मुताबिक दोनों नेता हर आंदोलन में साथ रहते हैं और वीडियो में दिखाई दे रही बातचीत या गतिविधि को मजाक के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बर्वे ने शिकायत के लिए भेजे गए ईमेल को भी फर्जी बताया। उनका दावा है कि यह ईमेल फर्जी आईडी से भेजा गया है और वीडियो को भी काटकर यानी क्रॉप करके प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री से शिकायत करेंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास राजनीतिक रूप से उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है।

खड़गे, राहुल और सोनिया गांधी तक पहुंची शिकायत

इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ईमेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इन ईमेल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ताओं ने मामले को गंभीर बताते हुए पार्टी स्तर पर इसकी जांच कराने और जरूरत पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि ईमेल भेजने वालों की पहचान, शिकायत की आधिकारिक स्थिति और पार्टी नेतृत्व की ओर से उस पर किसी कार्रवाई की पुष्टि सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है।