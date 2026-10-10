CJP Protest: दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास हिरासत में लिए, पुलिस का बड़ा एक्शन

CJP Protest Update: दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शन से पहले पुलिस ने अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। वहीं, यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी गुरुग्राम में हिरासत में लिया गया। जंतर-मंतर के आसपास करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

CJP Protest Latest News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही हिरासत में ले लिया गया। सीजेपी के तीनों नेता मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे। इस प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंडी हाउस, आईटीओ, कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग और वाहनों की जांच की जा रही है। वहीं, यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी गुरुग्राम में हिरासत में लिया गया है।

विमान के अंदर पहुंची पुलिस

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को विमान के दिल्ली पहुंचने के बाद हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी विमान के अंदर पहुंचे और तीनों नेताओं से बातचीत की। इसके बाद उन्हें अपने साथ ले जाया गया। अभिजीत दीपके ने पुलिस से कहा कि वह गिरफ्तारी का सामना करने के लिए तैयार हैं। हालांकि पुलिस ने इसे औपचारिक गिरफ्तारी के बजाय हिरासत में लेकर सहयोग के लिए ले जाने की कार्रवाई बताया।

जंतर-मंतर तक बैरिकेडिंग

प्रदर्शन को देखते हुए मंडी हाउस, फिरोजशाह रोड, बाराखंबा रोड और कनॉट प्लेस के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। जंतर-मंतर की ओर जाने वाले कई रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। पुलिस वाहनों की जांच कर रही है और पहचान पत्र दिखाने के बाद ही कुछ स्थानों पर आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। नई दिल्ली जिले में 37 अवरोधक बिंदु बनाए गए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग-अलग जिलों में अतिरिक्त इंतजाम किए हैं।

कनॉट प्लेस में भी सख्ती

कनॉट प्लेस और ITO सहित मध्य दिल्ली के कई हिस्सों में पुलिसकर्मी तैनात हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। बैरिकेडिंग और जांच के कारण कुछ सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी प्रदर्शन के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे मध्य दिल्ली की यात्रा से पहले यातायात की स्थिति जांच लें।

छत्रसाल स्टेडियम डिटेंशन सेंटर

प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने विभिन्न जिलों में हिरासत में लिए जाने वाले लोगों को रखने के लिए अस्थायी केंद्र तैयार किए हैं। पुलिस ने सभी 15 जिलों में ऐसे केंद्रों की व्यवस्था की है। छत्रसाल स्टेडियम का इस्तेमाल भी पहले CJP प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों को रखने के लिए किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने कानून-व्यवस्था से जुड़ी आशंकाओं और लागू प्रतिबंधों का हवाला दिया है। ऐसे में प्रदर्शन से पहले ही राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई और कई स्थानों पर लोगों को हिरासत में लिया गया।