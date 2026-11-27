Punjab Border Alert: पंजाब में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। घटना शुक्रवार तड़के पठानकोट जिले के पहाड़ीपुर बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) के पास हुई। संदिग्ध व्यक्ति पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ और करीब 120 मीटर अंदर आ गया। सीमा पर तैनात BSF जवानों ने उसे रुकने की चेतावनी दी, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। इसके बाद जवानों ने फायरिंग की, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

पहाड़ीपुर पोस्ट के पास हुई घटना

घटना शुक्रवार तड़के करीब 2 बजे पठानकोट के बामियाल सेक्टर में पहाड़ीपुर बॉर्डर पोस्ट के पास हुई। यह इलाका उज्ज नदी के आसपास स्थित है। सीमा पर तैनात BSF जवानों को रात के अंधेरे में संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी। जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और व्यक्ति को रुकने के लिए ललकारा। संदिग्ध को रुकने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। इसके बाद BSF जवानों ने गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि उसकी पहचान और घुसपैठ के पीछे की मंशा को लेकर जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

सीमावर्ती इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

घटना के बाद BSF ने आसपास के क्षेत्र में निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घुसपैठिया अकेला था या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद था। मृतक के पास से कोई हथियार, संदिग्ध सामान या अन्य वस्तु बरामद हुई है या नहीं, इसकी जानकारी विस्तृत जांच के बाद सामने आएगी। अधिकारियों की ओर से उसकी पहचान और घुसपैठ के मकसद को लेकर भी जांच की जा रही है।

पंजाब बॉर्डर पर मारे जा चुके हैं कई घुसपैठिए

पंजाब से लगती भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। अक्टूबर 2026 में तरनतारन जिले के राजोके गांव के पास BSF ने दो संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। इससे पहले 9 मार्च 2026 को तरनतारन के खेमकरण सेक्टर में BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया था। अगस्त 2024 में तरनतारन के दल गांव के पास भी BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया था। वहीं, अगस्त 2023 में थेकालन गांव के पास सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को BSF ने गोलीबारी में ढेर कर दिया था।