Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लर्क के लिए आयोजित परीक्षा रद्द की, जानें कारण

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क के लिए टाइपिंग परीक्षा हाई कोर्ट द्वारा खुद आयोजित की जाती है, जिसे पूरा करवाने के लिए वे किसी बाहरी वेंडर या थर्ड-पार्टी परीक्षा एजेंसी की मदद लेते हैं।

कल्याण और छत्रपति संभाजीनगर में अभ्यर्थियों ने किया था विरोध-प्रदर्शन

Bombay High Court, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लर्क के लिए आयोजित परीक्षा को रद्द करने के आदेश दिए हैं। फिर से नए नोटिफिकेशन के साथ जल्द नई तारीखों का ऐलान होगा। महाराष्ट्र में आयोजित परीक्षा के कई सेंटरों पर तकनीकी खराबी भी आई थी। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क के लिए टाइपिंग परीक्षा हाई कोर्ट द्वारा खुद आयोजित की जाती है, जिसे पूरा करवाने के लिए वे किसी बाहरी वेंडर या थर्ड-पार्टी परीक्षा एजेंसी की मदद लेते हैं।

कई परीक्षा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर तकनीकी गड़बड़ियों का आरोप

बॉम्बे हाई कोर्ट की क्लर्क टाइपिंग स्किल टेस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने कल्याण, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड, वाशिम, भंडारा और राज्य के अन्य हिस्सों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर तकनीकी गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। सर्वर फेल होने, की-बोर्ड में खराबी और परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के सिस्टम से लॉग आउट होने की घटनाओं के बाद कल्याण और छत्रपति संभाजीनगर में अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था।

16 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया गया था

दरअसल, 16 अगस्त को महाराष्ट्र के 19 परीक्षा केंद्रों पर करीब 11 हजार अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया गया था। कल्याण के एपीएमसी मार्केट केंद्र पर 400 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। स्थानीय प्रशासन द्वारा लिखित रूप में यह स्वीकार किए जाने के बाद कि तकनीकी समस्याओं के कारण परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी और अभ्यर्थी समय पर केंद्र पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा नहीं दे पाए, देर रात प्रदर्शन समाप्त किया गया था। हालांकि, परीक्षा दोबारा कब आयोजित की जाएगी, इसे लेकर तत्काल कोई स्पष्टता नहीं थी।

नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी आगे की जानकारी

देर शाम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा, कल्याण और छत्रपति संभाजीनगर समेत कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं की शिकायतें सामने आई हैं। रजिस्ट्रार ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या की जांच की जा रही है। अब इन शिकायतों के बीच हाईकोर्ट ने पूरा क्लर्क टाइपिंग स्किल टेस्ट ही रद्द करने का फैसला लिया है। नई परीक्षा कब होगी और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी जानकारी नए नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी।