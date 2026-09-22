Krishna Mukerji Dies: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां का निधन, 75 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Rani Mukerji’s Mother Dies: एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। परिवार ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए लोगों से इस मुश्किल घड़ी में निजता का सम्मान करने की अपील की है। कृष्णा मुखर्जी खुद भी फिल्म और संगीत जगत से जुड़ी रही थीं।

Krishna Mukerji Death News: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का मंगलवार को निधन हो गया। वह 75 वर्ष की थीं। परिवार की ओर से जारी बयान में उनके निधन की पुष्टि की गई है। कृष्णा मुखर्जी के निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। परिवार ने इस मुश्किल वक्त में लोगों से निजता बनाए रखने की अपील की है। यशराज फिल्म्स की ओर से परिवार के हवाले से कृष्णा मुखर्जी के निधन की जानकारी शेयर की गई। बयान में कहा गया कि कृष्णा मुखर्जी ने मंगलवार दोपहर अंतिम सांस ली। परिवार ने लोगों से मिले प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए आभार जताया और इस दुख की घड़ी में निजता का सम्मान करने का अनुरोध किया।

फिल्म और संगीत से जुड़ी थीं कृष्णा मुखर्जी

कृष्णा मुखर्जी सिर्फ एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां के रूप में ही नहीं, बल्कि खुद भी फिल्म जगत से जुड़ी रही थीं। वह प्लेबैक सिंगर थीं और बंगाली व हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी थीं। उनकी फिल्मों से जुड़ी उपलब्धियों में मॉमेर आलो, हैवान, तीसरी आंख और तोमार रक्ते आमार सोहाग जैसे नाम शामिल हैं। कृष्णा मुखर्जी की शादी फिल्म निर्देशक और निर्माता राम मुखर्जी से हुई थी। राम मुखर्जी फिल्मालय स्टूडियोज के सह-संस्थापकों में शामिल थे और हिंदी-बंगाली सिनेमा में काम कर चुके थे। उनका निधन 2017 में 84 वर्ष की उम्र में हुआ था। कृष्णा और राम मुखर्जी के दो बच्चे हैं- रानी मुखर्जी और फिल्म निर्माता राजा मुखर्जी।

रानी के करियर में मां की अहम भूमिका

रानी मुखर्जी कई मौकों पर अपनी मां के साथ अपने करीबी रिश्ते और उनके प्रभाव के बारे में बात कर चुकी हैं। रानी मुखर्जी ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि एक्टिंग के क्षेत्र में आने के पीछे उनकी मां की बड़ी भूमिका थी। रानी के अनुसार उनकी मां ने उनमें अभिनय की क्षमता को उनसे पहले पहचाना था। रानी ने 2023 में फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के दौरान भी बताया था कि फिल्म में बंगाली मां के किरदार को निभाने में उन्हें अपनी मां से काफी प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी मां के तौर-तरीकों और व्यक्तित्व को किरदार समझने में महत्वपूर्ण संदर्भ बताया था।

फिल्मी परिवार से रहा था कृष्णा का नाता

कृष्णा मुखर्जी का परिवार लंबे समय से भारतीय सिनेमा से जुड़ा रहा है। उनकी बहन अभिनेत्री देबश्री रॉय हैं। वहीं, राम मुखर्जी के परिवार के जरिए भी उनका रिश्ता फिल्म जगत के कई चर्चित नामों से रहा। रानी मुखर्जी ने कुछ कुछ होता है, साथिया, हम तुम, ब्लैक और मर्दानी जैसी फिल्मों में अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाई। कृष्णा मुखर्जी के निधन के बाद परिवार ने लोगों से मिले समर्थन और संवेदनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। फिलहाल परिवार ने सार्वजनिक रूप से निजता की अपील की है।