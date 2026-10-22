West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मालदा में BJP समर्थक की गोली मारकर हत्या, दो गुटों में झड़प, 6 लोग घायल

West Bengal Murder News: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बीजेपी समर्थक समीर घोष की धारदार हथियारों से हमला करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद दो गुटों के बीच झड़प में कम से कम छह लोग घायल हुए, जिन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया।

West Bengal Violence News: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा की एक गंभीर घटना सामने आई है। इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र के रामकेली इलाके में 35 वर्षीय बीजेपी समर्थक समीर घोष की धारदार हथियारों से हमला करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम हुई इस वारदात में हमलावरों ने समीर पर पहले धारदार हथियारों से हमला किया और फिर उन्हें दो गोलियां मारीं। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और दो गुटों के बीच हुई झड़प में कम से कम छह लोग घायल हो गए। घायलों को मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने हत्या को राजनीतिक रंजिश से जोड़ने का दावा किया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दावा किया कि समीर घोष की हत्या एक राजनीतिक दल से जुड़े लोगों ने की। मृतक के परिजनों ने कहा है कि उन्हें पहले भी राजनीतिक कारणों से धमकियां मिल रही थीं।

हत्या के बाद दो गुटों में झड़प

समीर घोष की हत्या के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद दो गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें कम से कम छह लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने रामकेली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के पीछे की वजह और इसमें शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। इस घटना ने मालदा के रामकेली इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हत्या के बाद हुई झड़पों को देखते हुए पुलिस लगातार हालात पर नजर रख रही है। प्रशासन की प्राथमिकता इलाके में शांति बनाए रखना और किसी भी तरह की नई हिंसा को रोकना है।