Bisleri Water Safety Row: देश में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का एक्शन जारी है। एक बार फिर मशहूर बोतलबंद पानी ब्रांड बिसलेरी की क्वालिटी में खराबी सामने आई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कंपनी के प्लांट से लिए गए पानी के सैंपल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। प्राथमिक जांच के साथ-साथ रेफरल लैब में भी बैक्टीरिया की मौजूदगी सामने आई। FSSAI ने कंपनी के खिलाफ दूसरी बार मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले गोवा स्थित बिसलेरी के एक प्लांट से लिए गए सैंपल में निर्धारित सीमा से अधिक ब्रोमेट और रेफरल जांच में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAH) पाए गए थे।

पश्चिम बंगाल में सैंपल में मिला बैक्टीरिया

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के तेलिपारा गांव में स्थित बिसलेरी की यूनिट से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल लिया गया था। जांच के दौरान इस सैंपल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई। प्राथमिक प्रयोगशाला के नतीजों के बाद रेफरल लैब में भी इसकी पुष्टि हुई। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ऐसे सूक्ष्मजीवों का समूह है, जिनकी मौजूदगी पानी की स्वच्छता और संदूषण को लेकर चिंता पैदा करती है। ये बैक्टीरिया सीवेज के रिसाव, दूषित पानी या खराब पाइपलाइन के जरिए पानी तक पहुंचते हैं।

बिसलेरी के बैच पर लगी बिक्री की रोक

FSSAI ने बिसलेरी के जिस पानी के सैंपल की जांच की थी, वह बैच नंबर PB 201 से संबंधित था। यह सैंपल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी स्थित कंपनी के प्लांट से लिया गया था। इस बैच का निर्माण 20 जुलाई 2026 को किया गया था और इसकी एक्सपायरी डेट 19 जनवरी 2027 थी। दोनों प्रयोगशालाओं में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की पुष्टि होने के बाद FSSAI ने 12 अगस्त 2026 को इस विशेष बैच की बिक्री पर रोक लगा दी थी। अब खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को देखते हुए कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे दी गई है। बिक्री पर रोक केवल बैच नंबर PB 201 पर लगाई गई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि देशभर में बिकने वाले बिसलेरी के सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

गोवा में भी फेल हुआ था पानी का सैंपल

पश्चिम बंगाल से पहले गोवा में भी बिसलेरी के पानी का सैंपल जांच में असुरक्षित पाया गया था। FSSAI के अनुसार गोवा स्थित कंपनी के एक प्लांट से लिए गए सैंपल में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं थी। इसके चलते सैंपल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित घोषित किया गया था। कंपनी की ओर से अपील किए जाने के बाद इस सैंपल को रेफरल फूड लैबोरेटरी में भेजा गया। वहां जांच के दौरान पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAH) की मौजूदगी भी सामने आई और सैंपल को दोबारा असुरक्षित घोषित किया गया।

देशभर में पानी की जांच कर रहा FSSAI

बिसलेरी के इन मामलों के बीच FSSAI ने देशभर में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर की गुणवत्ता की जांच तेज कर दी है। नियामक ने विभिन्न राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पानी के सैंपल लेने, निरीक्षण बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। FSSAI के CEO राजित पुनहानी ने 25 नवंबर 2026 को बताया कि देशभर में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में इस जांच प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम एक से दो महीने लग सकते हैं।