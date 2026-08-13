Bihar News: स्मार्ट क्लास में बजा रहे थे गंदे भोजपुरी गाने ! टीचर ने डांटा, तो छात्रों ने गमछा डालकर कर दिया ‘कांड’

Bihar School Teacher Attack: बिहार के बाढ़ इलाके के पंडारक में भोजपुरी गाना बजाने से रोकना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। कुछ छात्र स्कूल की स्मार्ट क्लास में तेज आवाज में भोजपुरी गाना बजा रहे थे। उन्होंने छात्रों को रोका, तो स्कूल के बाद छात्रों ने शिक्षक को ही बुरी तरह पीट दिया।

Bihar Teacher Attack Over Bhojpuri Song: बिहार के बाढ़ इलाके के पंडारक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षक को छात्रों ने सिर्फ इसलिए पीट दिया, क्योंकि उन्होंने स्कूल की स्मार्ट क्लास में भोजपुरी गाना बजाने से छात्रों को रोक दिया था। शिक्षक के मुताबिक गाना बजाने से रोकने के बाद छात्रों ने उनसे बहस की थी और स्कूल के बाहर देख लेने की धमकी दी थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब शिक्षक ऑटो से बाढ़ की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में 4-5 नकाबपोश युवकों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। घायल शिक्षक ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि मारपीट करने वालों में कम से कम दो युवक उसी स्कूल के छात्र हैं। पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

भोजपुरी गाना बजाने से शुरू हुआ विवाद

शिक्षक प्रणव कुमार के अनुसार कुछ दिन पहले स्कूल की स्मार्ट क्लास के दौरान कुछ छात्र मोबाइल तेज आवाज में आपत्तिजनक भोजपुरी गाना बजा रहे थे। शिक्षक ने स्कूल के अनुशासन का हवाला देते हुए छात्रों को ऐसा करने से रोका और गाना बंद करने के लिए कहा। आरोप है कि शिक्षक की इस बात को लेकर छात्रों ने आपत्ति जताई और उनके साथ बहस शुरू कर दी। उसी दौरान छात्रों ने उन्हें आगे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। उनका आरोप है कि एक दिन टीचर जब ऑटो से जा रहे थे, तभी कुछ युवकों ने उन्हें रास्ते में रोककर पीट दिया। इसमें कुछ स्टूडेंट भी शामिल थे, जिनसे टीचर की बहस हुई थी।

हमलावरों में स्कूल के छात्र भी शामिल

घायल शिक्षक ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि घटना में शामिल युवकों में कम से कम दो उनके अपने स्कूल के छात्र हैं। शिक्षक का आरोप है कि छात्रों ने पहले स्मार्ट क्लास में गाना बजाने से रोकने को लेकर उनसे विवाद किया था और बाद में इसी बात की खुन्नस में हमला किया। हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें इलाज के लिए पंडारक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्रणव कुमार ने पुलिस को यह भी बताया कि हमलावरों में से कुछ युवकों के पास हथियार थे। शिक्षक के इस आरोप ने मामले को और गंभीर बना दिया है। उनका कहना है कि हथियारों की मौजूदगी के कारण उन्हें अपनी जान का भी खतरा महसूस हुआ।

पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया

घटना की जानकारी मिलते ही पंडारक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी के मुताबिक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है ताकि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके। पुलिस अब उन युवकों की तलाश कर रही है, जिन पर शिक्षक के साथ मारपीट में शामिल होने का आरोप है। साथ ही पुलिस घटना के पीछे की पूरी वजह और यह पता लगाने में जुटी है कि क्या हमला पहले से तय था या विवाद के बाद अचानक हुआ।