Jammu Kashmir Road Accident: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। उरी इलाके के गोहलान में शुक्रवार देर रात एक SUV अनकंट्रोल होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 11 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य पास के गांव में आयोजित शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। खुशियों के समारोह से घर लौट रहे परिवार पर रास्ते में ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है।

शादी समारोह से लौटते समय हुआ हादसा

यह दुर्घटना शुक्रवार देर रात बारामूला जिले के उरी क्षेत्र के गोहलान गांव में हुई। परिवार के पांच सदस्य एक SUV में सवार होकर पास के गांव में शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना गंभीर था कि वाहन में सवार सभी पांच लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों और संबंधित अधिकारियों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सभी को पहले उप जिला अस्पताल (SDH) उरी ले जाया गया, जहां चार लोगों ने दम तोड़ दिया।

हादसे में पति-पत्नी समेत चार लोगों की मौत

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान सैयद शफीक शाह (26), उनकी पत्नी राशिदा बानो (25), उनकी बहन दिलनाज फातिमा (17) और चचेरी बहन शाहिदा फातिमा (27) के रूप में हुई है। चारों एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे। हादसे में परिवार की 11 वर्षीय बच्ची भी घायल हुई है। उसे बेहतर इलाज के लिए बारामूला के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMC) में भर्ती कराया गया है। बच्ची का इलाज जारी है।

अस्पताल पहुंचने पर चार लोगों ने तोड़ा दम

हादसे के बाद सभी पांच घायलों को तत्काल उप जिला अस्पताल उरी पहुंचाया गया था। वहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल बच्ची को आगे के इलाज के लिए GMC बारामूला रेफर किया गया। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में वाहन में सवार सभी पांच लोग घायल हुए थे। चार लोगों की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है।