Andhra Corona News: प्रदेश में 21 दिन में कोविड-19 के 12 केस, 4 मौतों से हड़कंप, कहां से आई थी यह वैश्विक महामारी

कोविड-19 महामारी 2019 में चीन के वुहान शहर से उपजी थी और 2023 तक इस वैश्विक बीमारी से दुनियाभर में लाखों लोग मारे गए थे। आंध्र प्रदेश में यह एक बार फिर फैल रही है। जून से अब तक राज्य में 12 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। चार लोगों की मौत भी हो गई है, जिससे राज्य में हड़कंप है। कड़प्पा जिले में सबसे अधिक केस आए हैं और तीन मौतें हुई हैं।

Andhra Corona News, (आज समाज), नई दिल्ली: कोरोना (कोविड-19) महामारी का नाम आते ही देश व दुनिया में वर्ष 2019 में शुरू हुए उस संकट की याद आ जाती है जिसमें भारत सहित दुनियाभर में लाखों जिंदगियां काल का ग्रास बन गई थीं। आंध्र प्रदेश में अब कोरोना के ताजा मामले आ रहे हैं जिससे राज्य में हड़कंप है। राज्य के कडप्पा जिले में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।

सबसे अधिक केस कडप्पा जिले में

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वर्ष 2023 में इस कोविड-19 के खात्मे का ऐलान किया था, लेकिन यह भी कहा था कि यह महामारी एक वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। शायद यही वजह है कि जून से आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और अब तक राज्य में इसके 12 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक कडप्पा जिले से हैं।

पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे रोगी

आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त जी वीरपांडियन के मुताबिक 26 जून से 16 जुलाई के बीच राज्य में कोरोना से 12 लोग संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में सभी पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। प्रदेश के कडप्पा स्थित आरआईएमएस अस्पताल में इस बीच कोविड वार्ड बना दिया गया है। जी वीरपांडियन ने बताया कि कोविड-19 के कारण जिन 4 रोगियों की मौत हुई, उन्हें पहले से शुगर, हाई ब्लड प्रेशर व किडनी में समस्या जैसी गंभीर बीमारियां थीं। मृतकों 3 मरीज कडप्पा जिले के रहने वाले थे और एक काकीनाडा निवासी था।

कडप्पा में 26 जून को आया था पहला मामला

स्वास्थ्य आयुक्त ने कहा कि राज्य में समय-समय पर कोरोना के मामले सामने आते रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष आंध्र प्रदेश में कोविड का पहला मामला 26 जून को कडप्पा जिले में सामने आया था। इसके बाद 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच कोविड के 11 और केस सामने आ चुके हैं।

दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई थी शुरुआत

कोविड-19 महामारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई थी। यह एशिया के अन्य हिस्सों, फिर 2020 की शुरूआत में दुनिया भर में फैल गई थी। डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी-2020 को इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित कर दिया और 11 मार्च को इसे महामारी घोषित कर दिया गया। इसके बाद घोषणा की कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न पीएचईआईसी मई 2023 में समाप्त हो गया, साथ ही यह भी कहा कि यह एक वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है।

यह भी पढ़ें: Corona: नए वैरिएंट एक्सएफजी ने बढ़ाई चिंता, देश में 200 से ज्यादा मामले