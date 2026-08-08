Amarnath Yatra Update: जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित, खराब मौसम बना वजह, श्रद्धालुओं की संख्या भी घटी

Amarnath Yatra Halted in Jammu: जम्मू-कश्मीर में बारिश और खराब मौसम के चलते शनिवार को अमरनाथ यात्रा को जम्मू से अस्थायी रूप से रोक दिया गया। प्रशासन ने भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं के नए जत्थे को रवाना होने की अनुमति नहीं दी।

Amarnath Yatra Suspended News: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार को अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया। रामबन जिले और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद प्रशासन ने जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं के नए जत्थे को आगे जाने की अनुमति नहीं दी। अधिकारियों के मुताबिक मौसम और सड़क की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हालात सामान्य होने और रास्ते सुरक्षित पाए जाने के बाद ही यात्रा को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी आई है।

बालटाल से 1202 श्रद्धालु जम्मू के लिए रवाना

इस बीच अमरनाथ गुफा में दर्शन कर चुके 28वें जत्थे के 1202 श्रद्धालुओं को बालटाल बेस कैंप से जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी गई। श्रद्धालुओं का यह जत्था 44 वाहनों के काफिले में रवाना हुआ। इस जत्थे में 867 पुरुष, 251 महिलाएं, एक बच्चा, 79 साधु और 4 साध्वियां शामिल थीं। काफिले में 28 भारी वाहन, एक मध्यम वाहन, 11 छोटे वाहन और चार ट्रक शामिल रहे।

रास्ते में भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा

बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे और अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर प्रशासन विशेष निगरानी रख रहा है। खराब मौसम में भूस्खलन, पहाड़ियों से पत्थर गिरने और सड़क पर अन्य रुकावटों का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नए जत्थे की आवाजाही रोकने का फैसला लिया है। फिलहाल प्रशासन की नजर मौसम पर है। परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद ही जम्मू से अगले जत्थे को यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा।

4.76 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन

अमरनाथ गुफा मंदिर की यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई थी। इस साल की 57 दिन की यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होने वाली है। अब तक 4.76 लाख से अधिक श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस बार गुफा में बना शिवलिंग महज कुछ दिन में पूरी तरह पिछल गया था, लेकिन इसके बावजूद पवित्र गुफा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है।