Air India Express की इमरजेंसी लैंडिंग, 36 हजार फीट की ऊंचाई पर बंद करना पड़ा इंजन, अबू धाबी जा रही थी फ्लाइट

एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर खबर आई है कि कोच्चि से दुबई की उड़ान भरने के 50 मिनट बाद क्रू ने इंजन नंबर-1 में ऑयल की मात्रा तेजी से कम होती देखी. अचानक सामने आई कि चिंताजनक स्थिति को देख पायलटों ने अबू धाबी जाने की जगह वापस विमान को वापस कोच्चि ले जाने का फैसला लिया.

नई दिल्ली. एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर एक बेहद चौंकाने और परेशान करने वाली खबर सामने आई. कोच्चि से अबू धाबी जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. उड़ान के दौरान इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद इसे वापस कोच्चि लौटना पड़ा. बोइंग 737 विमान ने IX 415 फ्लाइट के रूप में उड़ान भरी थी. महज 50 मिनट के बाद ही अचानक तेज कम होने लगा. 36 हजार फीट की उंचाई पर उड़ रहे इस फ्लाइट की लैंडिंग का फैसला लिया गया.

एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर खबर आई है कि कोच्चि से दुबई की उड़ान भरने के 50 मिनट बाद क्रू ने इंजन नंबर-1 में ऑयल की मात्रा तेजी से कम होती देखी. अचानक सामने आई कि चिंताजनक स्थिति को देख पायलटों ने अबू धाबी जाने की जगह वापस विमान को वापस कोच्चि ले जाने का फैसला लिया. सूत्रों के मुताबिक विमान उस समय करीब 36000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. इस विमान के पायलट और को-पायलट ने इंजन नंबर-1 की तरफ जब ध्यान दिया तो इसकी ऑयल क्वांटिटी तेजी से गिरावट दिखी. इसके बाद स्थिति का आकलन शुरू किया गया. क्रू ने इस आपात स्थिति में FORDEC प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए फैसला लिया.

Air India Express Boeing 737 operating flight IX 415 from Cochin to Abu Dhabi was forced to turn back mid-flight after the crew detected a rapidly falling oil quantity on Engine 1 and later shut the engine down when oil pressure entered the danger zone. The aircraft landed safely… pic.twitter.com/GxEcx4cHTu — ANI (@ANI) September 7, 2026



जानकारी के मुताबिक इसकी निगरानी करते हुए यह देखने को मिला कि इंजन में ऑयल की मात्रा लगातार कम हो रही है. जब इंजन का ऑयल प्रेशर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया तो पायलट ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फैसला लिया. क्रू ने इंजन नंबर-1 को बंद कर दिया और विमान को अबू धाबी के बजाय वापस कोच्चि में ही इमरजेंसी लैंड कराया गया. विमान के पायलट ने कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संपर्क किया और इसकी सेफ लैंडिंग कराई गई. घटना के बाद विमान की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। एयरलाइन की इंजीनियरिंग टीम इंजन में ऑयल की मात्रा कम होने और प्रेशर में गिरावट के कारणों का पता लगाने में जुटी है.