Air India Express की इमरजेंसी लैंडिंग, 36 हजार फीट की ऊंचाई पर बंद करना पड़ा इंजन, अबू धाबी जा रही थी फ्लाइट

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Viplove Kumar
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एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर खबर आई है कि कोच्चि से दुबई की उड़ान भरने के 50 मिनट बाद क्रू ने इंजन नंबर-1 में ऑयल की मात्रा तेजी से कम होती देखी. अचानक सामने आई कि चिंताजनक स्थिति को देख पायलटों ने अबू धाबी जाने की जगह वापस विमान को वापस कोच्चि ले जाने का फैसला लिया.
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Air India Express की इमरजेंसी लैंडिंग

नई दिल्ली. एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर एक बेहद चौंकाने और परेशान करने वाली खबर सामने आई. कोच्चि से अबू धाबी जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. उड़ान के दौरान इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद इसे वापस कोच्चि लौटना पड़ा. बोइंग 737 विमान ने IX 415 फ्लाइट के रूप में उड़ान भरी थी. महज 50 मिनट के बाद ही अचानक तेज कम होने लगा. 36 हजार फीट की उंचाई पर उड़ रहे इस फ्लाइट की लैंडिंग का फैसला लिया गया.

एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर खबर आई है कि कोच्चि से दुबई की उड़ान भरने के 50 मिनट बाद क्रू ने इंजन नंबर-1 में ऑयल की मात्रा तेजी से कम होती देखी. अचानक सामने आई कि चिंताजनक स्थिति को देख पायलटों ने अबू धाबी जाने की जगह वापस विमान को वापस कोच्चि ले जाने का फैसला लिया. सूत्रों के मुताबिक विमान उस समय करीब 36000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. इस विमान के पायलट और को-पायलट ने इंजन नंबर-1 की तरफ जब ध्यान दिया तो इसकी ऑयल क्वांटिटी तेजी से गिरावट दिखी. इसके बाद स्थिति का आकलन शुरू किया गया. क्रू ने इस आपात स्थिति में FORDEC प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए फैसला लिया.


जानकारी के मुताबिक इसकी निगरानी करते हुए यह देखने को मिला कि इंजन में ऑयल की मात्रा लगातार कम हो रही है. जब इंजन का ऑयल प्रेशर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया तो पायलट ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फैसला लिया. क्रू ने इंजन नंबर-1 को बंद कर दिया और विमान को अबू धाबी के बजाय वापस कोच्चि में ही इमरजेंसी लैंड कराया गया. विमान के पायलट ने कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संपर्क किया और इसकी सेफ लैंडिंग कराई गई. घटना के बाद विमान की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। एयरलाइन की इंजीनियरिंग टीम इंजन में ऑयल की मात्रा कम होने और प्रेशर में गिरावट के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।