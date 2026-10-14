एयर इंडिया के एक विमान से बुधवार को हाइजैक करने का सिग्नल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल फ्लाइट को हाईजैक थ्रेट की वजह से सुरक्षा खतरे के मद्देनजर डायवर्ट कर दिया गया।

Flight hijack alert: एयर इंडिया के एक विमान से बुधवार को हाइजैक करने का सिग्नल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल फ्लाइट को हाईजैक थ्रेट की वजह से सुरक्षा खतरे के मद्देनजर डायवर्ट कर दिया गया और उसने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की।

पायलट ने भेजा कोड ‘7500’

अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को विमान से एक आपातकालीन डिस्ट्रेस सिग्नल मिलने के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक, उड़ान के बाद पायलट ने कुछ सेकंड के लिए ट्रांसपोंडर कोड ‘7500’ भेजा था, जिससे तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल शुरू हो गए। कोड कोड ‘7500’ गैरकानूनी हस्तक्षेप या विमान अपहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित विमानन कोड है।

फ्लाइट ने की इमरजेंसी लैंडिंग

इसके बाद, फ्लाइट एआई-2030 ने सुरक्षित रूप से लैंडिंग की। विमानन सुरक्षा आपात स्थितियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का कड़ाई से पालन करते हुए उसे तुरंत एक निर्धारित आइसोलेशन बे (एकांत खाड़ी) में ले जाया गया। कड़े सुरक्षा पहरे के तहत दोनों पायलटों और बोर्ड पर सवार सभी यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से विमान से बाहर निकाला गया।

यात्रियों, सामान की तलाशी

लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी यात्रियों और उनके सामान की व्यापक शारीरिक जांच और सुरक्षा प्रोफाइलिंग की जा रही है। जयपुर में मौजूद आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) की ग्राउंड टीमें, हवाई अड्डा सुरक्षा एजेंसियां ​​और स्थानीय पुलिस ने आइसोलेशन बे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है और विमान की पूरी तरह से सैनिटाइजेशन (स्वच्छता जांच) कर रही हैं।

स्टैंडबाय पर एनएसजी

किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) को भी नई दिल्ली में स्टैंडबाय पर रखा गया है। आगे की जांच जारी है और अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।