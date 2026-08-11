Air India Incident: गांजा पीकर प्लेन उड़ा रहा था पायलट ! फुकेट-दिल्ली फ्लाइट को लेकर डोप टेस्ट में बड़ा खुलासा

Air India AI2379 Flight Incident: एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में 4 अगस्त को एयर टर्बुलेंस आया था, जिससे विमान 300 फीट नीचे चला गया था। इस घटना में 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर घायल हुए थे। अब मामले में नया मोड़ आया है। अब खबरें आ रही हैं कि उस फ्लाइट का पायलट नशे में था।

Air India Phuket-Delhi Flight News: बीती 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में भयंकर एयर टर्बुलेंस की खबर सामने आई थी। इस वजह से प्लेन अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया था। इस घटना में 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर घायल हुए थे। हालांकि फ्लाइट सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच गई थी। अब इस फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड की कन्फर्मेटरी लैब जांच में मारिजुआना के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट आने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों की मानें तो उस फ्लाइट का पायलट नशे में था। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी और इसकी अलग से जांच चल रही है।

दोनों पायलटों की हुई थी जांच

घटना के बाद दोनों पायलटों की साइकोएक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग कराई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक को-पायलट की शुरुआती जांच में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। वहीं पायलट-इन-कमांड की शुरुआती स्क्रीनिंग का नतीजा ऐसा था, जिसके बाद उसके सैंपल को आगे की कन्फर्मेटरी लैब जांच के लिए भेजा गया। अब सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कन्फर्मेटरी टेस्ट में पायलट का सैंपल मारिजुआना के लिए पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि अधिकारियों की ओर से अभी इस रिपोर्ट के आधार पर घटना का अंतिम कारण घोषित नहीं किया गया है।

दोनों पायलट ड्यूटी से हटाए गए

मामले की जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को फ्लाइंग रोस्टर से हटा दिया गया है। फिलहाल दोनों विमान उड़ाने की ड्यूटी पर नहीं हैं। विमानन अधिकारियों की जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। फ्लाइट AI2379 से जुड़ी घटना को गंभीर माना गया है और इसकी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) कर रहा है। DGCA भी मामले पर नजर रख रहा है। बीती 4 अगस्त को हुई इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में विमान की सुरक्षा और संचालन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई।

क्या होता है एयर टर्बुलेंस?

टर्बुलेंस का मतलब हवा में अचानक होने वाली तेज और अनियमित हलचल है। जब हवा का प्रवाह बदलता है तो विमान को अचानक झटके लग सकते हैं। मौसम, तेज हवाएं, पहाड़ों के आसपास हवा का बदलता प्रवाह और जेट स्ट्रीम जैसी स्थितियां टर्बुलेंस की वजह बन सकती हैं। हालांकि AI2379 की घटना को केवल टर्बुलेंस से जोड़कर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। इसकी जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आएगा।