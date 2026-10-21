Udhampur Bus Accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी यात्री बस, बचाव अभियान जारी

Jammu and Kashmir Accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार को एक यात्री बस खाई में गिर गई। हादसे में करीब 16 यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और प्रशासन ने राहत-बचाव अभियान चलाया।

Udhampur Bus Crash News: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पेचउंड से रामनगर जा रही यात्रियों से भरी बस गुल्ली गाला इलाके में दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 16 यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर अनंत द्विवेदी ने शुरुआती जानकारी में कम से कम 10 लोगों के घायल होने की पुष्टि की थी।

चालक के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक बस बसंतगढ़-रामनगर मार्ग पर गुल्ली गाला के पास पहुंची थी, तभी चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद बस सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। हादसे में बस को काफी नुकसान पहुंचा। तस्वीरों में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को सुरक्षित निकालने और अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद प्रशासन की राहत टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचीं।

रामनगर अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया

हादसे के बाद रामनगर के उप जिला अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया। घायलों के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्था की गई और मेडिकल टीमों को मौके पर भेजा गया। प्रशासन के मुताबिक हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान पर लगातार नजर रखी जा रही है। शुरुआती जानकारी में किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई थी। घायलों की स्थिति और उनकी संख्या से जुड़ी जानकारी में आगे बदलाव हो सकता है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रशासन से बात की

उधमपुर में बस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिले के डिप्टी कमिश्नर अनंत द्विवेदी से बात की। उन्होंने घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी दी। मंत्री ने यह भी बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकालने का काम किया गया और राहत दल घटनास्थल पर पहुंच गया था। प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया, ताकि घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके।