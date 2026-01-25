National Voters Day:  वोट देना न केवल एक संवैधानिक अधिकार, यह एक पवित्र कर्तव्य भी : मोदी

PM Modi On National Voters Day, (आज समाज), नई दिल्ली: आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters Day) है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने इस बार जोर दिया कि इस वोट देना न केवल एक संवैधानिक अधिकार है, बल्कि यह एक पवित्र कर्तव्य भी है जो हर नागरिक को भारत के भविष्य को आकार देने में आवाज देता है।

निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सराहना की

प्रधानमंत्री ने एक्स पर साझा किए एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास को गहरा करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा, हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के प्रयासों के लिए भारत निर्वाचन आयोग से जुड़े सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मतदाता होना सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो हर नागरिक को भारत के भविष्य को आकार देने में आवाज देता है।

देश के नागरिक हमेशा लें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग

्रप्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, आइए, हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेकर अपने लोकतंत्र की भावना का सम्मान करें, जिससे एक विकसित भारत की नींव मजबूत हो। उन्होंने मतदाता नामांकन का जश्न मनाने के महत्व पर जोर देते हुए भारत के स्वयंसेवकों को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उनसे आग्रह किया कि जब उनके आस-पास कोई पहली बार मतदाता के रूप में नामांकन करे तो वे खुशी मनाएं।

भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र

पीएम मोदी ने अपने पत्र में भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें सदियों पुरानी बहस और बातचीत की परंपराओं में हैं। उन्होंने याद दिलाया कि भारत 1951 में अपने पहले आम चुनाव की शुरुआत के 75 साल पूरे कर रहा है, जो लोगों की स्वाभाविक लोकतांत्रिक भावना को दिखाता है।

वोटर होना सबसे बड़ा सौभाग्य और जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री ने वोटरों को देश की विकास यात्रा का भाग्य विधाता बताया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में वोटर होना सबसे बड़ा सौभाग्य और जिम्मेदारीहै। हर मतदाता का चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। उन्होंने परिवारों, आवासीय सोसाइटियों, स्कूलों और कॉलेजों से युवाओं के वोट देने की उम्र तक पहुंचने का जश्न मनाने और जब वे इस नई जिÞम्मेदारी में कदम रखें तो उन्हें सच में खास महसूस कराने का आग्रह किया।

चुनाव लोकतंत्र का त्योहार

पीएम मोदी ने चुनावों को लोकतंत्र का त्योहार बताया, और कहा कि हिमालय से लेकर द्वीप क्षेत्रों तक अलग-अलग जगहों के नागरिक उत्साह से भाग लेते हैं ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। सभी की भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने में नारी शक्ति, खासकर युवा महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने माई भारत के वॉलंटियर्स को वोटर रजिस्ट्रेशन और भागीदारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, और कहा कि युवाओं में ‘कर सकते हैं’ की भावना होती है जो बदलाव लाती है।

हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस

भारत हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है ताकि लोकतंत्र का जश्न मनाया जा सके और हर नागरिक को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह दिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी, 1950 को स्थापित भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई ) की स्थापना का प्रतीक है। ईसीआई के अनुसार, इस साल के कार्यक्रम की थीम ‘मेरा भारत, मेरा वोट’ है और टैगलाइन ‘भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक’ है।

