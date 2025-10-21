National Unity Day : राष्ट्रीय एकता दिवस पर 31 अक्टूबर को जिला स्तर पर होगी रन फॉर यूनिटी

खिलाड़ी, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थाएं और एनजीओ लेंगे भाग रन फॉर यूनिटी में

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में

National Unity Day(आज समाज) जींद। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति इस बार भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष यह दौड़ पुलिस लाइन से एकलव्य स्टेडियम तक आयोजित की जाएगी। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में फतेहाबाद में मुख्यअतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।

रन फॉर यूनिटी के लिए सुरक्षित व व्यवस्थित रूट प्लान किया जाए तैयार

इससे पहले पीएससीएम अरुण कुमार गुप्ता ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को 31 अक्टूबर को सुबह सात बजे राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं आईजी अंबाला रेंज पंकज कुमार नैन ने भी रन फॉर यूनिटी को सफल बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 अक्टूबर की सुबह 7 बजे आयोजित होने वाली रन फॉर यूनिटी के लिए सुरक्षित व व्यवस्थित रूट प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस दौड़ में किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होगी।

इसका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी, विद्यार्थी, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संगठन और आम नागरिक सभी इस कार्यक्रम में बढ़चढ़कर भाग लें। यह दौड़ हमारी राष्ट्र की एकता, अखंडता और अटूट संकल्प का प्रतीक बनेगी। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि प्रतिभागियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा व अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इस अवसर पर एएसपी सोनाक्षी सिंह, सीटीएम मोनिका रानी, जिला खेल अधिकारी रामपाल हुड्डा, जिला शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

