Actress Shweta Basu Prasad: 11 साल में नेशनल अवॉर्ड, फिर विवादों में डूबी ज़िंदगी, अब ओटीटी पर चमक रही हैं ये एक्ट्रेस  

महज़ 11 साल की उम्र में एक प्रतिभाशाली बाल कलाकार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता का ताज पहनने वाली श्वेता का नाम इंडस्ट्री के सबसे काले घोटालों में से एक में घसीटा गया। फिर भी, इतनी मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने हार नहीं मानी और एक ऐसी वापसी की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।

11 साल की उम्र में स्टारडम

अपने क्षितिज का विस्तार करते हुए, उन्होंने “कोठा बंगारू लोकम” जैसी तेलुगु फ़िल्मों से दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी कदम रखा, जिससे एक बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और मज़बूत हुई। उस समय, सभी का मानना ​​था कि वह बॉलीवुड के सबसे चमकते सितारों में से एक बनने के लिए किस्मत में थीं।

2014 का घोटाला

लेकिन 2014 में उनकी प्रसिद्धि में एक बड़ा मोड़ तब आया जब श्वेता का नाम एक चौंकाने वाले घोटाले से जुड़ा। उन्हें एक हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट के सिलसिले में हैदराबाद के एक पाँच सितारा होटल से गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण सेक्स वर्क में शामिल होने की बात कबूल की थी।

यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और मीडिया के उन्माद ने उनकी प्रतिष्ठा को लगभग तहस-नहस कर दिया। वह सिर्फ़ 23 साल की थीं और इस विवाद ने उनके करियर को पूरी तरह से ठप्प कर दिया।

हालांकि, बाद में कथित सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया और श्वेता के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई कबूलनामा नहीं किया और उनके बारे में झूठी कहानियाँ फैलाई गई थीं। अपनी बेगुनाही के बावजूद, उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुँचा और इस घटना ने व्यक्तिगत और पेशेवर, दोनों ही रूपों में गहरे जख्म छोड़े।

व्यक्तिगत संघर्ष और टूटी शादी

इसके बाद का दौर बेहद दर्दनाक था—जांच के दौरान श्वेता को दो महीने जेल में भी बिताने पड़े। आगे बढ़ने की कोशिश में, उन्होंने 2018 में फिल्म निर्माता रोहित मित्तल से शादी की, लेकिन अगले ही साल तलाक हो गया। एक स्पष्ट पोस्ट में, उन्होंने बताया कि हालाँकि यह शादी ज़्यादा दिन नहीं चली, लेकिन उनके बीच दोस्ताना संबंध बने रहे।

एक मज़बूत वापसी

इन झटकों के बावजूद, श्वेता ने विवादों से घिरे रहने से इनकार कर दिया। हाल के वर्षों में, उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर खुद को नए सिरे से स्थापित किया है और त्रिभुवन मिश्रा: सीए टॉपर और मधुर भंडारकर की इंडिया लॉकडाउन जैसी चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में काम किया है।

उनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने की राह पर हैं। हाल ही में, वह क्रिमिनल जस्टिस के नवीनतम सीज़न में दिखाई दीं, जिससे एक बार फिर साबित हुआ कि वह यहाँ टिकने वाली हैं।

पतन, घोटाले और मुक्ति की कहानी

एक प्रतिभाशाली बाल कलाकार के रूप में प्रशंसित होने से लेकर अपने जीवन के सबसे कठिन तूफानों में से एक का सामना करने तक, श्वेता बसु प्रसाद का सफर किसी फिल्मी सफर से कम नहीं है। आज, वह एक याद दिलाती हैं कि भले ही शोबिज की दुनिया कठोर हो सकती है, लेकिन सच्ची प्रतिभा और दृढ़ता वापसी की कहानी लिख सकती है।