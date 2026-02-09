Natasa Video: एक्ट्रेस और मॉडल नताशा स्टेनकोविक एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं, जब उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह क्लिप कथित तौर पर एक कॉलेज फेस्ट का है, जिसने ऑनलाइन कई तरह के रिएक्शन को जन्म दिया है, कुछ यूज़र्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जबकि कुछ उनके सपोर्ट में सामने आए हैं।

कॉलेज फेस्ट में डांस करने पर ट्रोल हुईं

वायरल वीडियो में, नताशा को पिल्लई यूनिवर्सिटी के कॉलेज फेस्ट में ब्लैक-एंड-व्हाइट ड्रेस में परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही यह क्लिप सर्कुलेट होना शुरू हुआ, सोशल मीडिया यूज़र्स के एक ग्रुप ने उनका मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक यूज़र ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “हार्दिक से तलाक के बाद, वह इतनी बेरोज़गार हो गई हैं कि अब उन्हें गुज़ारा करने के लिए कॉलेजों में डांस करना पड़ रहा है।”

एक और कमेंट में लिखा था, “हाहा, उसने पहले ही हार्दिक की मेहनत की कमाई का 70% ले लिया है।” ऐसे कमेंट्स ने जल्द ही ऑनलाइन बहस छेड़ दी, जिसमें कई यूज़र्स ने एक पब्लिक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए एक्ट्रेस को टारगेट करने की ज़रूरत पर सवाल उठाया।

कई यूज़र्स उनके सपोर्ट में आए

जहां कई लोगों ने नताशा को ट्रोल किया, वहीं कई अन्य लोगों ने उनका बचाव भी किया। एक यूज़र ने लिखा, “कम से कम वह अपनी ज़िंदगी खुद कमा रही हैं।” एक और ने कमेंट किया, “विक्टिम बनने के बजाय, वह काम कर रही हैं और अपने लिए कमा रही हैं।” एक तीसरे सपोर्टर ने कहा, “कम से कम वह गुज़ारा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती।” मिले-जुले रिएक्शन से साफ पता चलता है कि इस मुद्दे पर सोशल मीडिया यूज़र्स कितने बंटे हुए हैं।

नताशा और हार्दिक पांड्या का रिश्ता

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि नताशा स्टेनकोविक ने 31 मई, 2020 को क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से शादी की थी। जुलाई 2020 में, इस कपल के बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ। जुलाई 2024 में, नताशा और हार्दिक ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने बेटे की को-पेरेंटिंग जारी रखेंगे। तब से, उनके अलग होने की खबरें अक्सर सुर्खियों में रही हैं। अपने लेटेस्ट वायरल वीडियो के साथ, नताशा एक बार फिर ऑनलाइन बहस का केंद्र बन गई हैं – यह दिखाता है कि सोशल मीडिया पर राय कितनी तेज़ी से आलोचना और सपोर्ट के बीच बदल सकती है।

