Natasa Stankovic Bold Photos: हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ ने रेत पर बिखेरा हुस्न का जादू, कातिल अदाओं से फैंस की थमी सांसें

Natasa Stankovic Bold Photos: मॉडल, अभिनेत्री और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। काम के सिलसिले में अबू धाबी में मौजूद इस दिवा ने रेगिस्तान से अपनी कई हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जब से उनका तलाक सुर्खियों में आया है, नताशा का बोल्ड और आत्मविश्वास से भरा नया अवतार चर्चा का विषय बन गया है।

ऑल-व्हाइट लुक ने मचाई धूम

नवीनतम तस्वीरों में, नताशा रेत पर लेटी हुई और कातिलाना पोज़ देती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने स्टाइलिश फ्रंट नॉट वाला एक आकर्षक सफेद क्रॉप टॉप पहना है, जिसके साथ फ्लेयर्ड पैंट्स हैं। ऑल-व्हाइट आउटफिट में उनका चमकदार लुक शांत रेगिस्तानी माहौल को पूरी तरह से निखार रहा है।

फैंस उनके ग्लैमरस आकर्षण के दीवाने

नतासा ने अपने आउटफिट के साथ एक क्लासी गोल्ड नेकपीस पहना है, जो उनके लुक में चार चाँद लगा रहा है। उनके खुले बाल और हल्के गुलाबी मेकअप ने उनकी खूबसूरती में चार चाँद लगा दिए, जिससे प्रशंसक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया है, एक प्रशंसक ने लिखा, “सबसे अच्छा बदला आत्म-प्रेम और ग्लो-अप है!”

एक सच्ची दिवा के रूप में प्रशंसा

एक अन्य प्रशंसक ने उन्हें “असली दिवा” कहा, जबकि एक और ने टिप्पणी की, “आपने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और निखर कर सामने आई हैं। आगे बढ़ती रहें!” ज़ाहिर है, प्रशंसक उनके आत्मविश्वास और आकर्षण से अभिभूत हैं।

हार्दिक पांड्या के साथ सह-पालन

जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए बता दें कि नताशा और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने इस साल की शुरुआत में सार्वजनिक रूप से अपने अलग होने की पुष्टि की थी। दोनों का एक बेटा, अगस्त्य है, और अलग होने के बावजूद वे उसे प्यार से सह-पालन कर रहे हैं।

अबू धाबी में अपने बेटे के साथ छुट्टियाँ मना रही हैं

नतासा इस समय एक फोटोशूट के लिए अबू धाबी में हैं और उन्होंने अपने काम के दौरान की गई इस यात्रा को एक मज़ेदार छुट्टी में बदलने के लिए अपने बेटे को भी साथ ले जाने का फैसला किया। दोनों को रेगिस्तान में अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते हुए, एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा जा सकता है।

हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा के साथ आगे बढ़ना शुरू किया

इस बीच, हार्दिक पांड्या अभिनेत्री माहिका शर्मा के साथ अपने कथित रिश्ते को लेकर भी चर्चा में हैं। दोनों को हाल ही में साथ में छुट्टियां मनाते हुए देखा गया और उनकी प्यारी तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो गई हैं।

