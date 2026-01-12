Toxic Car Scene Actress: नताली बर्न नहीं है ‘Toxic गर्ल’! यश के साथ कार सीन करने वाली हसीना का हुआ बड़ा खुलासा

Toxic Car Scene Actress: जब से यश की आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ का फर्स्ट लुक रिलीज़ हुआ है, तब से फैंस KGF स्टार के साथ स्टीमी कार सीन में दिखी खूबसूरत महिला के बारे में बेसब्री से बात कर रहे हैं। टीज़र ने सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त हलचल मचा दी, और दर्शक यह सोचे बिना नहीं रह पाए कि यश के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली यह रहस्यमयी एक्ट्रेस कौन है?

टीज़र में, यश, जो रिया का किरदार निभा रहे हैं, अपने दुश्मनों पर कहर बरपाने ​​से पहले एक कार के अंदर एक इंटेंस और बोल्ड सीक्वेंस में दिखे। उस सीन में एक्ट्रेस ने तुरंत सबका ध्यान खींचा और इंटरनेट का नया क्रेज़ बन गई।

टॉक्सिक के टीज़र को सभी प्लेटफॉर्म पर 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले, और जल्द ही खबरें आने लगीं कि यह एक्ट्रेस हॉलीवुड स्टार नताली बर्न हैं। हालांकि, सच्चाई बिल्कुल अलग निकली।

डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने असली ‘टॉक्सिक गर्ल’ का खुलासा किया

कई मीडिया रिपोर्ट्स में एक्ट्रेस की गलत पहचान बताने के बाद, टॉक्सिक की डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने सच्चाई बताने का फैसला किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जाकर वायरल कार सीन वाली लड़की की असली पहचान बताई।

एक्ट्रेस की एक तस्वीर शेयर करते हुए, गीतू ने लिखा, “यह खूबसूरत लड़की मेरी ‘ग्रेवयार्ड गर्ल’ है – बीट्रिज़ टॉफेनबैक।” हां, यह मिस्ट्री ब्यूटी बीट्रिज़ टॉफेनबैक हैं, न कि नताली बर्न।

बीट्रिज़ टॉफेनबैक कौन हैं?

बीट्रिज़ टॉफेनबैक बहुत प्राइवेट इंसान हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहतीं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है, और वह शायद ही कभी पब्लिक में दिखती हैं। दिलचस्प बात यह है कि सैयारा एक्टर शान ग्रोवर उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, जो इंडस्ट्री से उनके कुछ गिने-चुने कनेक्शन में से एक है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बीट्रिज़ के लगभग 56 पोस्ट, 1,855 फॉलोअर्स हैं, और वह लगभग 1,825 लोगों को फॉलो करती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, वह ब्राज़ील की हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

यश की ‘टॉक्सिक’ का मुकाबला ‘धुरंधर 2’ से होगा

‘KGF चैप्टर 2’ (2022) की ज़बरदस्त सफलता के बाद, यश टॉक्सिक के साथ एक ज़बरदस्त वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस फिल्म में हुमा कुरैशी, नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी अहम भूमिकाओं में हैं। टॉक्सिक 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, और यह रणवीर सिंह की ‘धुरंधर पार्ट 2: रिवेंज’ से टकराएगी, जिससे यह साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस लड़ाइयों में से एक बन जाएगी।