Nashik Train Accident: कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरे तीन लोग, दो की मौके पर मौत पर मौत

Train Accident In Maharashtra, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र के नासिक में उस समय छठ और दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई जब तीन लोग बिहार जाने वाली कर्मभूमि एक्सप्रेस (Karmabhoomi Express) से गिर गए और इनमें दो लोगों की मौत हो गई। फिलहाल ट्रेन में चढ़ने की आपाधापी हादसे की मुख्य वजह बताई जा रही है। दोनोें लोगों की मौके पर मौत पर ही मौत हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल है। वह अस्पताल जिंदगी की जंग लड़ रहा है।

तीनों हताहत बिहार के रहने वाले

दिवाली और छठ पर्व के लिए देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही मुंबई व अन्य अधिकतर शहरों से लोग अपने-अपने घरों को जा रहे हैं। इस कारण रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर बेहताशा भीड़ है। हताहत तीनों लोग बिहार के रहने वाले बताए गए हैं। वे भी छह व दिवाली मनाने अपने गांव जा रहे थे।

स्टेशन पर नहीं रुकती है गाड़ी, धीमी गति से गुजरती है

शुरुआती जानकारी के मुताबिक कर्मभूमि एक्सप्रेस नासिक स्टेशन पर नहीं रुकती है। जब हादसा हुआ उस समय स्टेशन ट्रेन की गति थोड़ी कम थी। इसी चक्र में 3 यात्रियों ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और इसकी चपेट में आ गए। दुर्घटना की सूचना के बाद लोकल पुलिस व रेलवे के अफसर मौके पर पहुंचे और राहत का काम शुरू किया।

चलती ट्रेन में लोगों से न चढ़ने की अपील

रेल प्रशासन ने भीड़ के बीच लोगों से चलती ट्रेन में न चढ़ने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि इन दिनों त्योहारी मौसम है और स्टेशनों पर बेहताशा भीड़ है। कई ट्रेनों का कुछ स्टेशनों पर ठहराव यानी स्टॉपेज नहीं होता है। हालांकि ट्रेन चालक को स्टेशनों से धीमी गति से ट्रेन निकालनी होती है। इसी चक्र में लोग ट्रेन में चढ़ने लगते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। प्रयागराज महाकुंभ जाने के चक्कर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ था। अधिकारियों ने इसलिए लोगों से अपील की है कि वे जबरदस्ती ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश न करें।

