Nasha Mukti Abhiyan : छात्राओं को नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूक किया

नशा प्रवृत्ति हमारे जीवन को खोखला बना रही : मीना

Nasha Mukti Abhiyan(आज समाज) जींद। स्थानीय महाराजा अग्रसेन कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ब्रह्मकुमारी से बहन मीना व बहन कविता ने 12वीं की छात्राओं को नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूक किया। उन्होंने बताया कि युवाओं में बढ़ती हुई नशा प्रवृत्ति जो कि हमारे जीवन को खोखला बनाती जा रही है। स्वस्थ युवा ही भारत को विकसित करने में सक्षम है।

नशा दुव्र्यसन की वजह से मनुष्य अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। हमें स्वयं व अपने परिवार और आस पड़ोस को इस दुव्र्यसन से बचने की शिक्षा देनी चाहिए। आज हमारे बच्चे मोबाइल व्यसन से ग्रस्त होते जा रहे हैं। हमें इस व्यसन से स्वयं को मुक्त करते हुए केवल एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है।

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत

मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने देना चाहिए। सकारात्मक विचारों की शक्ति ही हमारी तरक्की का द्वार खोलने में सक्षम है। गीता में भी कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ् बहन कविता ने ध्यान विधि से मन को एकाग्र करना सिखाया। विद्यालय प्रधान महावीर गुप्ता ने कहा मनुष्य परिस्थितियों का दास नही।

यदि हमारे अंदर मनोबल है तो हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रिंसिपल रीटा अरोड़ा ने बच्चों को बताया कि विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन होता है। सादा जीवन उच्च विचार यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।