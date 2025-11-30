Haryana Weather Update: हरियाणा का नारनौल रहा सबसे ठंडा, कल से चलेंगी शीत लहर, बढ़ेंगी ठंड

नमी बढ़ने पर छाएगा कोहरा
Haryana Weathere Update, (आज समाज), चंडीगढ़: मौसम विभाग की ओर से हरियाणा में कल से शीत लहर चलने की संभावना जताई गई है। वातावरण में नमी बढ़ने से कुछ इलाकों में हल्की धुंध भी छा सकती है, जिस कारण ठंड बढ़ेंगी। बात अगर तापमान की करें तो 24 घंटे के दौरान औसत न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, हालांकि यह अभी भी सामान्य के करीब है।

नारनौल राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां बीती रात को न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद कल से हवाएं फिर से उत्तर-पश्चिमी हो जाएंगी इसके कारण नमी बढ़ेगी और ठंड का एहसास होगा।

नवंबर में 79% कम बारिश देखने को मिली

हालांकि अभी रात का तापमान औसत 8 डिग्री के आसपास चल रहा है वहीं दिन के तापमान 1 डिग्री तक की गिरवट दर्ज की गई है। आने वाले सप्ताह में अभी बारिश के कोई आसार नहीं है। नवंबर माह में भी हरियाणा में 79% कम बारिश देखने को मिली। ऐसा 25 साल बाद हुआ है। इस बार नवंबर में महज 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई है।

3 दिसंबर तक खुश्क रहेगा मौसम

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 3 दिसंबर तक खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान 29 व 30 नवंबर को बीच बीच में हल्के बादल तथा रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी परंतु 1 दिसंबर से रात्रि तापमान में फिर से गिरावट आने की संभावना है।

6 से 10 डिग्री के बीच रहेगा मौसम

इस दौरान वातावरण में नमी होने से उत्तर व पश्चिमी हरियाणा में अलसुबह हल्की धुंध परंतु दक्षिणी हरियाणा में हल्की से मध्यम धुंध छाए रहने की संभावना है। इस दौरान हवाओं में हल्का बदलाव रहने तथा 1 दिसंबर से उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है।

