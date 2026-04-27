Narendra Modi Bengal Rally: ‘झूठ और गाली’ पर चलती है TMC! बंगाल रैली में पीएम मोदी का करारा हमला

Narendra Modi Bengal Rally: पश्चिम बंगाल में एक हाई-वोल्टेज चुनावी रैली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला किया, और पार्टी पर अपनी मुख्य पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर “झूठ और गाली” पर भरोसा करने का आरोप लगाया।

उत्तर 24 परगना ज़िले में बैरकपुर के पास कांकीनारा में अपनी आखिरी कैंपेन रैली को संबोधित करते हुए, मोदी ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की संभावनाओं पर पूरा भरोसा जताया।

“अब बंगाल में कमल खिलने की बारी है”

मोदी ने कहा कि बिहार और ओडिशा जैसे राज्य पहले ही BJP को अपना चुके हैं, और अब पश्चिम बंगाल की बारी है। उन्होंने कहा, “मैं यहां जो माहौल देख रहा हूं, उससे साफ़ पता चलता है कि बंगाल में भी कमल खिलेगा।”

उन्होंने चुनाव को न सिर्फ़ बंगाल के लिए बल्कि पूर्वी भारत के भविष्य के लिए भी ज़रूरी बताया, और अंग, बंग और कलिंग (बिहार, बंगाल और ओडिशा) जैसे इलाकों की ऐतिहासिक अहमियत पर ज़ोर दिया।

नतीजों से पहले जीत का भरोसा

प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने कैंपेन के दौरान उन्होंने जो पब्लिक मूड देखा, उसके आधार पर BJP सरकार बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने भरोसे के साथ कहा, “4 मई को नतीजों के बाद, मुझे BJP के शपथ ग्रहण समारोह के लिए यहां वापस आना होगा।”

“आप मेरा परिवार हैं”

एक इमोशनल नोट में, मोदी ने कहा कि दशकों पहले अपना घर छोड़ने के बाद से, भारत के लोग उनका परिवार बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा, “मैं दिन या रात, मौसम या थकान नहीं देखता—मैं देश और पार्टी के लिए आगे बढ़ता रहता हूं।”

TMC शासन की तीखी आलोचना

रूलिंग पार्टी पर निशाना साधते हुए, मोदी ने TMC पर “मां, माटी, मानुष” के अपने मुख्य नारे को छोड़ने और महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की भलाई सुनिश्चित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि TMC शासन में विकास के बजाय “सिंडिकेट कल्चर” और भ्रष्टाचार के नेटवर्क बढ़े हैं। उन्होंने कहा, “TMC के पास बंगाल के भविष्य के लिए कोई रोडमैप नहीं है। उनका एकमात्र फॉर्मूला झूठ बोलना और गाली देना है।”

‘कानून का राज’ और विकास का वादा

मोदी ने वोटरों को भरोसा दिलाया कि BJP सरकार राज्य में कानून का राज और लोगों को ध्यान में रखकर काम करने वाला शासन लाएगी।

उन्होंने वोटरों से BJP का मुख्यमंत्री चुनने की अपील की ताकि वे “डबल-इंजन सरकार” मॉडल का फ़ायदा उठा सकें—राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तालमेल का ज़िक्र करते हुए।

आध्यात्मिक जुड़ाव और सांस्कृतिक अपील

जनवरी 2024 में अयोध्या राम मंदिर की पवित्रता का ज़िक्र करते हुए, मोदी ने कहा कि चुनाव ने उन्हें वैसी ही आध्यात्मिक भावना दी, जो बंगाल के साथ उनके गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है।

तेज़ बयानबाज़ी, भावनात्मक अपील और जीत के पक्के भरोसे के साथ, PM मोदी की आखिरी रैली की स्पीच पश्चिम बंगाल में एक बड़े चुनावी मुकाबले का माहौल बनाती है।