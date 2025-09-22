Namrita Malla ने समंदर से भी ज्यादा गर्मी फैलाई, डांस वीडियो ने इंटरनेट पर मचा दिया तहलका

Namrita Malla, आज समाज, नई दिल्ली: सोशल मीडिया एक बार फिर चर्चा में है, और इस बार नमृता मल्ला ने सबको चौंका दिया है। भोजपुरी सुपरस्टार का नया वीडियो चंद मिनटों में वायरल हो गया है, जिससे उनके बोल्ड अवतार और ग्लैमरस आकर्षण ने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कुछ दर्शकों ने तो उनके लुक की तुलना अंतरराष्ट्रीय एडल्ट स्टार्स से भी की है, और यह वीडियो कई प्लेटफॉर्म पर बार-बार शेयर किया जा रहा है, जो नमृता की अपार स्टार पावर को दर्शाता है।

एक ग्लैमरस और बोल्ड लुक

वीडियो में, नमृता मल्ला ने सफ़ेद स्पोर्ट्स ब्रा के साथ छोटे शॉर्ट्स, नाज़ुक मोती के आकार के झुमके और एक फ्लोरल चोकर पहना है। लाल रंग का ग्रेडिएंट बैकग्राउंड उनके हल्के रंगों वाले आउटफिट को और भी आकर्षक बना रहा है, जो नाटकीय कंट्रास्ट को और भी बढ़ा रहा है। बेली डांस करते हुए, उनके हॉट और कामुक मूव्स ने प्रशंसकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है, और वे उनकी स्टाइल और एनर्जी के दीवाने हो गए हैं।

सोशल मीडिया पर धूम

यह वीडियो न सिर्फ़ इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, बल्कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। प्रशंसक बार-बार इसे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, हर हरकत को ज़ूम करके देख रहे हैं और उनके बेबाक अंदाज़ की तारीफ़ कर रहे हैं। नमृता के ग्लैमरस व्यक्तित्व और ज़बरदस्त आकर्षण को नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन है, और उनके वीडियो का वायरल होना उनके स्थायी प्रभाव और प्रशंसक आधार का प्रमाण है।

भोजपुरी सिनेमा की सनसनी

नमृता मल्ला भोजपुरी सिनेमा में एक जाना-माना नाम हैं, खासकर अपने आइटम गानों के लिए। उन्होंने खेसारी लाल और पवन सिंह जैसे शीर्ष सितारों के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया है, और 2022 में खेसारी लाल के साथ उनके गाने “लाल घाघरा” ने उन्हें रातोंरात सनसनी बना दिया। तब से, उन्होंने एक के बाद एक हिट आइटम नंबर दिए हैं, जिनमें से कई YouTube पर वायरल हुए।

फ़िल्मों के अलावा, नमृता अपने सोशल मीडिया पोस्ट और फ़ोटोशूट के ज़रिए प्रशंसकों को जोड़े रखती हैं, जिससे उनका समर्पण और पेशेवर रवैया साबित होता है। प्रतिभा के साथ ग्लैमर को मिश्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें भोजपुरी उद्योग में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली और मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थान दिलाया है।