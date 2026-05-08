Namrata Malla Dance Video: Namrata Malla के बोल्ड डांस मूव्स ने जीता दिल, ‘छोड़ा शराब’ ने आते ही मचा दिया बवाल

Namrata Malla Dance Video: भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक बार फिर हलचल मच गई है, क्योंकि मशहूर सिंगर शिल्पी राज ने अपना नया गाना ‘छोड़ा शराब’ रिलीज़ किया है। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर गाने देने के लिए मशहूर यह सिंगर एक हाई-एनर्जी डांस नंबर के साथ वापस आई हैं, जो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है।

खूबसूरत नम्रता मल्ला पर फिल्माए गए इस गाने में ग्लैमरस विज़ुअल्स, ज़ोरदार कोरियोग्राफी और दिलकश एक्सप्रेशन्स देखने को मिलते हैं, जिन्होंने फैंस को पूरी तरह से दीवाना बना दिया है।



3 मिनट 41 सेकंड के इस वीडियो में, नम्रता अपने अब तक के सबसे बोल्ड और स्टाइलिश अंदाज़ में नज़र आ रही हैं, जिससे दर्शकों के लिए स्क्रीन से नज़रें हटाना मुश्किल हो गया है।

फैंस को केमिस्ट्री और डांस परफॉर्मेंस खूब पसंद आ रही है

सारेगामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल YouTube चैनल पर रिलीज़ होते ही, यह गाना भोजपुरी म्यूज़िक पसंद करने वालों के बीच तेज़ी से ट्रेंड करने लगा। जहाँ शिल्पी राज अपनी दमदार आवाज़ से सबका दिल जीत रही हैं, वहीं नम्रता मल्ला अपने ज़बरदस्त डांस मूव्स और कातिलाना एक्सप्रेशन्स से सारी लाइमलाइट बटोर रही हैं।

यह गाना रोमांस, मस्ती और शरारत का एक बेहतरीन मेल है, जो कमर्शियल भोजपुरी म्यूज़िक के फैंस के लिए एक मज़ेदार अनुभव है।

कुछ ही घंटों में हज़ारों व्यूज़ मिले

7 मई, 2026 को अपलोड किए गए ‘छोड़ा शराब’ को रिलीज़ के कुछ ही घंटों के अंदर 46 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ मिल गए, और यह आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। इस गाने को फैंस से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है; कई लोग इसके कैची म्यूज़िक और नम्रता की दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं।

शिल्पी राज का हिट गानों का सिलसिला जारी

पिछले कुछ सालों में, शिल्पी राज भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बन गई हैं। उन्होंने इससे पहले भी कई वायरल हिट गाने दिए हैं, जिनमें ‘लाल घाघरा’, ‘कमरिया डोले’ और कई दूसरे चार्टबस्टर्स शामिल हैं, जिन्होंने YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा दी थी।

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