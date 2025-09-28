Namrata Malla Videos: नम्रता मल्ला का सबसे बोल्ड वीडियो वायरल, फैंस देखते ही रह गए दंग 

बोल्डनेस से दिल जीतना

नम्रता मल्ला ने अपने कातिलाना डांस मूव्स, दिलकश एक्सप्रेशन्स और बेबाक आत्मविश्वास की बदौलत एक बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है। उनका इंस्टाग्राम बोल्ड और ग्लैमरस कंटेंट से भरा पड़ा है और उनकी हर नई पोस्ट मिनटों में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। अपने आकर्षण और बोल्ड अंदाज़ से, वह लाखों दिलों पर राज करती रहती हैं।

वायरल वीडियो जो बढ़ा रहा है तापमान

वायरल क्लिप में, नम्रता एक छोटी काली स्कर्ट और एक रिवीलिंग पिंक टॉप पहने हुए अपने बोल्ड फैशन गेम को फ्लॉन्ट करती नज़र आ रही हैं। उनके ऊर्जावान डांस मूव्स और सिज़लिंग एक्सप्रेशन्स ने फैन्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है। यह वीडियो न केवल उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि उन्हें आज भोजपुरी सिनेमा की सबसे बोल्ड स्टार्स में से एक क्यों माना जाता है।