Namrata Malla Bold Dance: 3 मिनट 42 सेकंड में नम्रता मल्ला ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, बोल्ड डांस देख फैंस हुए बेकाबू

Namrata Malla Bold Dance: भोजपुरी संगीत पूरे देश में पार्टी प्लेलिस्ट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर अपना दबदबा बनाए हुए है। चाहे शादियां हों, क्लब नाइट्स हों, या त्योहारों के जश्न, भोजपुरी गाने हर मनोरंजन प्लेलिस्ट का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं। इसी दीवानगी को बरकरार रखते हुए, लोकप्रिय भोजपुरी गायिका शिल्पी राज ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट चार्टबस्टर ट्रैक, ‘छोड़ा शराब’ से सबका ध्यान खींचा है।

सारेगामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल YouTube चैनल पर रिलीज़ हुआ यह गाना तेज़ी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे खूब शेयर किया जा रहा है।

नम्रता मल्ला का ग्लैमरस अंदाज़ बढ़ा रहा है गर्मी



जहां शिल्पी राज की दमदार आवाज़ किसी भी गाने को हिट बनाने के लिए काफी है, वहीं इस बार इसके विज़ुअल्स ने ग्लैमर और एनर्जी का एक एक्स्ट्रा डोज़ जोड़ दिया है। इस म्यूज़िक वीडियो में भोजपुरी अभिनेत्री नम्रता मल्ला नज़र आ रही हैं, जो अपने बोल्ड अंदाज़ और ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत रही हैं।

एक शानदार डिस्को-पार्टी थीम पर आधारित इस गाने में, नम्रता को एक खूबसूरत सिल्वर आउटफिट पहने हुए, पूरे ट्रैक के दौरान हाई-एनर्जी डांस मूव्स करते देखा जा सकता है। उनका आत्मविश्वास, हाव-भाव और स्टाइलिश परफॉर्मेंस इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत बन गई है, जिसने फैंस को अपनी ओर खींच लिया है।

दर्शक खास तौर पर उनकी दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस और एक्सप्रेसिव डांस स्टाइल को पसंद कर रहे हैं, जिससे यह गाना भोजपुरी संगीत प्रेमियों के बीच पसंदीदा बन गया है।

गाने ने सिर्फ दो हफ़्तों में 1.7 मिलियन व्यूज़ का आंकड़ा पार किया

सिर्फ दो हफ़्ते पहले रिलीज़ हुए ‘छोड़ा शराब’ ने YouTube पर 1.7 मिलियन व्यूज़ का आंकड़ा पहले ही पार कर लिया है, और यह संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है।

इस गाने के बोल गीतकार आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं, जिनके कैची लिरिक्स गाने की जोशीली धुन के साथ एकदम मेल खाते हैं। इसका एनर्जेटिक म्यूज़िक अजय सिंह ने, लोकप्रिय म्यूज़िक जोड़ी सचिन-जिगर के साथ मिलकर तैयार किया है।

गाने की थिरकाने वाली बीट्स और पार्टी वाला माहौल सुनने वालों को तुरंत नाचने पर मजबूर कर देता है, जो इसकी वायरल सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है।

रोमांस, डांस और मस्ती का एक बेहतरीन मेल

सिर्फ एक डांस ट्रैक से कहीं ज़्यादा, ‘छोड़ा शराब’ रोमांस, चुलबुली केमिस्ट्री और मनोरंजक विज़ुअल्स से भरपूर है। इस वीडियो में, नम्रता मल्ला अपने आकर्षण और डांस मूव्स का इस्तेमाल करके मेल लीड को इंप्रेस करती नज़र आती हैं, और साथ ही शराब छोड़ने और उसकी जगह सच्चे प्यार को अपनाने का संदेश भी देती हैं। गाने का अनोखा कॉन्सेप्ट, नम्रता के ग्लैमरस अंदाज़ और शिल्पी राज की जोशीली आवाज़ के साथ मिलकर, फैंस के दिलों को छू गया है।

YouTube के अलावा, यह गाना Instagram रील्स और शॉर्ट-वीडियो प्लेटफॉर्म पर भी धूम मचा रहा है, जहाँ यूज़र्स लगातार इस गाने पर डांस क्लिप्स बनाकर रीक्रिएट कर रहे हैं। अपने कैची म्यूज़िक, ग्लैमरस विज़ुअल्स और वायरल अपील के साथ, ‘छोड़ा शराब’ तेज़ी से इस सीज़न के सबसे बड़े भोजपुरी हिट गानों में से एक बनता जा रहा है।