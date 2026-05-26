Namrata Malla Bold Photos: भीगी जुल्फें और बोल्ड अंदाज, बीच पर एक्ट्रेस ने ढाया कहर

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Mohit Saini
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Namrata Malla Bold Photos: भीगी जुल्फें और बोल्ड अंदाज, बीच पर एक्ट्रेस ने ढाया कहर
Namrata Malla Bold Photos: भीगी जुल्फें और बोल्ड अंदाज, बीच पर एक्ट्रेस ने ढाया कहर

Namrata Malla Bold Photos: भोजपुरी सिनेमा के सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक नम्रता मल्ला एक बार फिर अपने बोल्ड और ग्लैमरस अवतार से सबका ध्यान खींच रही हैं। अपने सिज़लिंग स्टाइल और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस को फैंस अक्सर “भोजपुरी सिनेमा की सनी लियोनी” कहते हैं।

Namrata Malla Bold Photos

खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जैसे भोजपुरी सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकीं नम्रता अक्सर अपने आकर्षक फोटोशूट और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए सुर्खियों में रहती हैं।

नम्रता का बिकिनी लुक वायरल

Namrata Malla Bold Photos

एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बीच की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, और फैंस उनके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। वायरल तस्वीरों में, नम्रता मल्ला समुद्र के किनारे लहरों का आनंद लेते हुए वाइब्रेंट ऑरेंज बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।

गीले बालों, कॉन्फिडेंस और ग्लैमरस एटीट्यूड के साथ, एक्ट्रेस पानी में पोज़ देते हुए बिल्कुल स्टनिंग लग रही थीं। तस्वीरें ऑनलाइन शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा: “समुद्र, हवा और मैं।”

फैंस ने उन्हें “फायर” और “क्वीन” कहा

Namrata Malla Bold Photos

जैसे ही तस्वीरें ऑनलाइन आईं, फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी। कई यूज़र्स ने उन्हें “फायर” कहा, जबकि दूसरों ने उनके लुक को “किलर” और “स्टनिंग” बताया।

एक फैन ने कमेंट किया, “आपने तो सचमुच पानी में आग लगा दी,” जबकि दूसरे ने उन्हें “ग्लैमर की क्वीन” कहा। कई फैंस ने उनके कॉन्फिडेंस और फैशन सेंस की भी तारीफ की।

नम्रता फैंस को इम्प्रेस करने में कभी फेल नहीं होतीं

नम्रता मल्ला अपने बोल्ड फैशन चॉइस और ग्लैमरस पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं। चाहे म्यूजिक वीडियो हों, स्टेज परफॉर्मेंस हों, या सोशल मीडिया पर दिखना हो, एक्ट्रेस हमेशा अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से फैंस को इम्प्रेस कर देती हैं।