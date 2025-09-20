Namo Yuva Run: नमो युवा रन कल कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में

कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी व गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल होंगे मुख्यातिथि

Namo Yuva Run, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत कल यानि की 21 सितंबर दिन रविवार को देशभर में नमो युवा रन का आयोजन किया जाएगा। नमो युवा रन के लिए देशभर से 75 स्थानों का चयन किया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में नमो युवा रन का आयोजन किया जाएगा।

नमो युवा रन के सफल आयोजन को लेकर भाजपा कार्यकर्ता व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम तैयारियों में जुटी है। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी व गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल नमो युवा रन में मुख्यातिथि के रूप में शामिल होंगे।

कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य स्टेडियम से शुरू होगी मैराथन

जानकारी के मुताबिक, कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य स्टेडियम से यह 5 किलोमीटर लंबी मैराथन शुरू होगी, जिसे सीएम नायब सैनी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही दौड़ भी लगाएंगे। कार्यक्रम में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश डीसी की ओर से दिए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर डीसी विश्राम कुमार मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की।

रूट मैप किया जा रहा तैयार

नमो युवा रन में स्कूल-कॉलेजों के स्टूडेंट, रनिंग क्लब, खिलाड़ी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और आम नागरिक हिस्सा लेंगे। रन के लिए रूट मैप तैयार करने, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, मेडिकल टीमें व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

पहले 3 विजेताओं को मिलेगा इनाम

युवा रन के लिए आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें अब तक 3000 से अधिक लोग पंजीकरण कर चुके हैं। प्रशासन की ओर से नमो रन में जीतने वाले पहले 3 प्रतिभागियों को इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 75 लोगों को अलग से इनाम बांटे जाएंगे।

कार्यक्रम में प्लास्टिक पर बैन रहेगा

कुरुक्षेत्र के डीसी विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि रन कार्यक्रम में स्वच्छता को जोड़ा गया है। कार्यक्रम में प्लास्टिक पर बैन रहेगा। ये आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े का हिस्सा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर समाप्त होगा।

