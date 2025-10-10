Shanivaar Niyam: शनिवार के दिन नहीं काटने चाहिए नाखून

धन की होगी हानि, मां लक्ष्मी जाएंगी रूठ
Shanivaar Niyam, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म और ज्योतिष में दैनिक कार्यों को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जैसे बाल कब धोएं और नाखून कब काटें। शनिवार के दिन अगर आपको नाखून काटने की आदत है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि शनिवार को नाखून काटने से कुंडली में शनि ग्रह की स्थति खराब होती है और जातक को अनेक तरह के शारीरिक कष्ट घेर लेते हैं। शनिवार का दिन न्याय और कर्मफल के कारक शनिदेव को समर्पित है।
ऐसे में जब शनिवार को नाखून काटा जाता है तो शारीरिक और मानसिक कष्ट बढ़ने लगता है और जातक पर शनिदेव की क्रूर दृष्टि भी पड़ती है जिससे जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ने लगती है। यहां तक की शनिवार को जिस घर के लोग नाखून काटते हैं उनके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और लोटकर नहीं आती हैं। ऐसे में शनि दोष से बचने के लिए जरूरी है कि शनिवार को नाखून काटने से बचें।
कौन से दिन नाखून न काटें
- रविवार का सूर्य देव का है तो इस दिन भूलकर भी नाखून न काटें, कुंडली में सूर्य कमजोर होगा जिससे आपकी बदनामी हो सकती है।
- सोमवार का दिन चंद्र देव का है, इस दिन नाखून न काटें, मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं।
- मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव का है। इस दिन नाखून काटना शारीरिक कष्ट दे सकता है।
- गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति का है, इस दिन नाखून काटने से आपका ज्ञान कम हो सकता है और भाग्य खराब हो सकता है।
कौन से दिन नाखून काटें
- बुधवार के दिन नाखून काटना शुभ माना गया है।
- शुक्रवार के दिन नाखून काटना शुभ माना गया है।
समय के अनुसार नियम
- सूर्यास्त के बाद नाखून न काटें, नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर सकती है।
- इन त्योहार और तिथियों पर ना काटें
- अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर नाखून न काटें।
बिस्तर पर नाखून न काटें। धन की हानि हो सकती है।
- कुछ पवित्र तिथियों पर नाखून न काटें जैसे- एकादशी, गुरु पूर्णिमा, नवरात्रि और अन्य त्योहारों और शुभ तिथियों पर नाखून न काटें।