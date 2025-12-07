Nadiya Ke Paar Actress Sadhana Singh: 43 साल बाद भी फिल्मों से दूर नहीं हुईं ‘गुंजा’, एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी कमाल

Nadiya Ke Paar Actress Sadhana Singh: कुछ फिल्में कितनी भी पुरानी हो जाएं, अपना चार्म कभी नहीं खोतीं। ऐसी ही एक टाइमलेस क्लासिक है 1982 की ब्लॉकबस्टर फिल्म नदिया के पार। अपनी सिंपल कहानी, दिल को छूने वाले डायलॉग और गुंजा और चंदन की मासूम लव स्टोरी के साथ, यह फिल्म आज भी दिल जीतती है। दर्शकों को खासकर गुंजा के किरदार में मासूमियत और चंचल चार्म का मिक्स बहुत पसंद आया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुंजा अब कहां हैं और आज क्या कर रही हैं?
साधना सिंह अभी भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं
साधना सिंह का रोल निभाने वाली गुंजा, चार दशक बाद भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। सिनेमा में 43 साल की उम्र में भी, एक्ट्रेस आज भी ग्रेसफुल और एलिगेंट दिखती हैं, और फैंस अक्सर कहते हैं कि गुंजा में दिखाई देने वाली वही मासूमियत आज भी उनके चेहरे पर दिखती है।
एक्टिंग के अलावा, साधना सिंह ने बिज़नेस की दुनिया में भी कामयाबी से कदम रखा है। एक्ट्रेस होने के साथ-साथ, वह अब एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने हाल ही में ‘कच्चे धागे’ नाम से अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया है, जिससे यह साबित होता है कि वह स्क्रीन पर जितनी टैलेंटेड हैं, बिज़नेस में भी उतनी ही तेज़ हैं।
चार दशकों से ज़्यादा का करियर
अपनी शांत और शांत ऑन-स्क्रीन इमेज के बावजूद, साधना सिंह पिछले कुछ सालों में कई फिल्मों में नज़र आई हैं और इंडस्ट्री में अपना लंबा सफ़र जारी रखे हुए हैं।
उनकी हालिया फिल्म कैसी ये पहले, जो 28 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई, एक सस्पेंस-थ्रिलर है। फिल्म एक माँ-बेटे के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें साधना ने एक ऐसी माँ का रोल किया है जो अपने लापता बेटे को ढूंढ रही है। हालाँकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं बटोरी और कमर्शियली भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को कुछ खास दर्शकों से तारीफ़ मिली।
वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्मों में काम
साधना सिंह 2022 की कोर्टरूम ड्रामा वेब सीरीज़ गिल्टी माइंड्स के साथ-साथ शॉर्ट फिल्म द्रोणाचार्य में भी नज़र आई थीं। भले ही उनका काम हमेशा हेडलाइन में न आए, लेकिन एक मज़बूत और काबिल परफ़ॉर्मर के तौर पर उनकी तारीफ़ होती रहती है।
