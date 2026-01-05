Naagin News: Naagin से मिली शोहरत, फिर अलग-अलग रास्ते! जानिए आज क्या कर रही हैं ये 3 हसीनाएं

Naagin News: भारतीय टेलीविज़न की सबसे मशहूर सुपरनैचुरल फ्रेंचाइजी नागिन सिर्फ़ एक शो नहीं है—यह स्टारडम का लॉन्चपैड है। जब एकता कपूर ने 2015 में यह सीरीज़ शुरू की, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक ऐसी विरासत बन जाएगी जो रातों-रात करियर बदल देगी।

मौनी रॉय से लेकर सुरभि ज्योति और निया शर्मा तक, नागिन के पहले तीन सीज़न ने टेलीविज़न के सुपरस्टार बनाए। लेकिन 2026 में ये लीडिंग लेडीज़ आज कहाँ हैं? आइए करीब से देखते हैं

मौनी रॉय (नागिन सीज़न 1 और 2): टीवी क्वीन से बॉलीवुड दिवा तक

नागिन से पहले, मौनी रॉय क्योंकि सास भी कभी बहू थी और देवों के देव… महादेव जैसे शो से टीवी पर पहले से ही एक जाना-पहचाना चेहरा थीं। लेकिन आइकॉनिक रूप बदलने वाली नागिन का किरदार निभाने से उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई।

नागिन सीज़न 2 के बाद, मौनी ने अक्षय कुमार के साथ गोल्ड फ़िल्म से बॉलीवुड में ज़बरदस्त एंट्री की। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2026 स्टेटस: फ़िल्मों, म्यूज़िक वीडियो और बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं—मौनी अपने बॉलीवुड सपने को जी रही हैं।

सुरभि ज्योति (नागिन सीज़न 3)

मौनी के बाद, सुरभि ज्योति ने सीज़न 3 में नागिन की विरासत को आगे बढ़ाया। कुबूल है के लिए पहले से ही पसंद की जाने वाली सुरभि ने अपनी एलिगेंस और परफॉर्मेंस से दर्शकों को प्रभावित किया।

हालांकि, उम्मीदों के विपरीत, उन्होंने बॉलीवुड में कदम नहीं रखा। इसके बजाय, उन्होंने वेब प्रोजेक्ट्स में काम किया और फिर लाइमलाइट से जानबूझकर ब्रेक लिया। 2026 स्टेटस: काम को लेकर चुनिंदा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह जल्द ही करण वाही के साथ एक रोमांटिक शो में टेलीविज़न पर वापसी करेंगी।

निया शर्मा (नागिन सीज़न 4)

अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी और बेखौफ़ फैशन के लिए जानी जाने वाली निया शर्मा की लोकप्रियता नागिन सीज़न 4 के बाद आसमान छू गई। हालांकि उन्होंने पहले डेब्यू किया था, लेकिन नागिन और रियलिटी शो ने सच में उनकी मास अपील को पक्का कर दिया।

बाद में उन्होंने रियलिटी टीवी पर लोगों का दिल जीता और वेब सीरीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट किया। 2026 में, निया वहीं वापस आ गई हैं जहाँ फैंस उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं – टेलीविज़न पर। 2026 स्टेटस: हाल ही में लाफ्टर शेफ्स में दिखीं और 9 जनवरी 2026 से MTV और JioHotstar पर स्ट्रीम होने वाले स्प्लिट्सविला 16 में “मिसचीफ मेकर” के तौर पर नज़र आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।