Naagin 7 Cast Fees: नागिन 7 की स्टारकास्ट पर एकता कपूर ने बरसाया धन, प्रियंका चाहर चौधरी और ईशा सिंह बनीं मालामाल

Naagin 7 Cast Fees: एकता कपूर की बहुप्रतीक्षित सुपरनैचुरल सीरीज़ नागिन 7 आखिरकार शुरू हो गई है, और इस बार लाइमलाइट में हैं प्रियंका चाहर चौधरी, जो अनंतकुल की रक्षक, निडर अनंता के रूप में स्क्रीन पर राज कर रही हैं। उनके साथ, ईशा सिंह रहस्यमयी लेकिन शक्तिशाली पूर्वी का किरदार निभा रही हैं, जबकि नमिक पॉल कास्ट में अपना चार्म और इंटेंसिटी जोड़ रहे हैं। इस सीज़न को पहले से कहीं ज़्यादा शानदार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित एकता ने कथित तौर पर प्रोडक्शन स्केल से लेकर स्टार सैलरी तक, हर चीज़ पर दिल खोलकर खर्च किया है।

नागिन 7 का बजट आपको चौंका देगा

इसमें कोई शक नहीं कि एकता कपूर हर सीज़न में नागिन को एक प्रीमियम फ्रेंचाइज़ी की तरह मानती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, नागिन 7 को ₹150 करोड़ के भारी-भरकम बजट पर बनाया गया है, जिसमें टॉप-नॉच VFX, प्रोडक्शन वैल्यू और स्टार्स की फीस पर भारी निवेश किया गया है।

प्रियंका चाहर चौधरी को मिली मोटी रकम

नागिन 7 के लीड चेहरे के तौर पर, प्रियंका ने टेलीविज़न की टॉप अभिनेत्रियों में अपनी जगह पक्की कर ली है। खबरों के अनुसार, उन्हें प्रति एपिसोड ₹1.5 लाख का भुगतान किया जा रहा है। बिग बॉस के बाद से उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही है, और नागिन 7 ने उनके स्टारडम को और भी बढ़ा दिया है।

ईशा सिंह की सैलरी आपको हैरान कर देगी

एक मजबूत पैरेलल लीड का किरदार निभा रही ईशा सिंह के लेयर्ड किरदार ने दर्शकों को पहले ही आकर्षित कर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह शो में अपने रोल के लिए प्रति एपिसोड लगभग ₹80,000 चार्ज करती हैं।

नमिक पॉल को भी मिली अच्छी डील

शो में नमिक पॉल की मौजूदगी ने दर्शकों, खासकर महिला फैंस को प्रभावित किया है। उम्मीद है कि उनकी केमिस्ट्री ट्रैक कहानी में जान डाल देगी। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वह भी प्रति एपिसोड ₹80,000 कमा रहे हैं।

क्या प्रियंका सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली नागिन बन सकती हैं?

अब तक, मौनी रॉय और तेजस्वी प्रकाश सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली नागिन का रिकॉर्ड रखती हैं, जिन्हें कथित तौर पर प्रति एपिसोड ₹2 लाख मिलते थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका यह रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी?

TRP का तूफान आने की उम्मीद

शुरुआती प्रोमो पर मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद, दर्शक नागिन 7 के पहले कुछ एपिसोड को पसंद कर रहे हैं। मेकर्स को भरोसा है कि शो अच्छी TRP देगा—और शायद अनुपमा जैसे मौजूदा दिग्गजों को चुनौती देगा। दर्शक नागिन फ्रैंचाइज़ी को क्यों पसंद करते हैं

एकता कपूर पहले ही छह सफल सीज़न दे चुकी हैं, और सातवां सीज़न भी बदले, पौराणिक कथाओं, ज़बरदस्त ड्रामा और शानदार VFX की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। यही बेजोड़ कॉम्बिनेशन नागिन को सीज़न दर सीज़न भारत के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले फैंटेसी शो में से एक बनाए रखता है।