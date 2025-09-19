Naagfani Fruit: पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर है नागफनी का फल

जानिए कैसे यह फल वजन घटाने, मधुमेह नियंत्रण और पाचन को बेहतर बनाने में करता है मदद

Naagfani Fruit, (आज समाज), नई दिल्ली: नागफनी का नाम सुनते ही कई लोग चौंक सकते हैं, की यह सेहत के लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है। लेकिन यह पौधा और इसका फल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका स्वाद भले ही थोड़ा कसैला होता है, लेकिन इसके अंदर छुपे पोषक तत्व इसे सेहत का खजाना बना देते हैं। नागफनी को कई नामों से जाना जाता है- जैसे कांटेदार नाशपाती, नोपल, टूना, बरबरी नाशपाती और भारतीय अंजीर। यह एक प्रकार का कैक्टस पौधा है, जो गर्म और सूखे इलाकों में आसानी से उग जाता है। इसके फूल अप्रैल से सितम्बर तक खिलते हैं, जबकि फल नवम्बर-दिसम्बर में तैयार होते हैं।

पोषक तत्वों से भरपूर

नागफनी के फलों में विटामिन सी, ई, के, बी6, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीआॅक्सीडेंट्स, फाइबर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और फ्लेवोनोइड्स भी मौजूद होते हैं जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं।

मोटापा घटाने में मददगार

एंटीआॅक्सीडेंट शरीर में अतिरिक्त फैट कम करके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, इसलिए नागफनी के फल का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। नागफनी के फल में मौजूद फाइबर भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है।

नागफनी में मौजूद एंटीआॅक्सीडेंट, जैसे फ्लेवोनोइड्स, क्वेरसेटीन, गैलिक एसिड, फेनोलिक कंपाउंड और बीटासायनिन, फ्री रेडिकल्स और सूजन पैदा करने वाले कंपाउंड को खत्म करते हैं। इससे कोलोन साफ और स्वस्थ रहता है और कब्ज नहीं होता। खास तौर पर क्वेरसेटीन कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फल एंटीआॅक्सीडेंट से भरपूर होता है जो लिवर पर आॅक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है।

खांसी-जुकाम से आराम

इस परेशानी को दूर करने के लिए नागफनी के फलों का सेवन किया जा सकता है। इसके लिए करीब 10 मि।ली। रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करने से सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या से आराम मिलता है।

शुगर पर नियंत्रण

नागफनी के फलों का सेवन करने से शुगर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके फलों या अर्क का सेवन उच्च रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के साथ-साथ सामान्य स्तर को बनाए रख सकता है।

पाचन स्वास्थ्य के लिए बेहतर

नागफनी का फल पाचन शक्ति को बेहतर करने में मददगार होता है। इसमें बेटालिन और पोटेशियम भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। पोटेशियम शरीर में आहार को सही तरीके से अवशोषित करने में मददगार होता है वहीं, बेटालिन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होता है, जो पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने में असरदार है।

