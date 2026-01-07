Mystery Girl On Relationship With Kartik Aaryan: 17 साल छोटी स्टूडेंट पर आया Kartik Aaryan का दिल? ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने तोड़ी चुप्पी

Mystery Girl On Relationship With Kartik Aaryan: बॉलीवुड के चहेते एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक्टर का नाम करीना कुबिलियूट नाम की एक मिस्ट्री गर्ल के साथ जोड़ा गया है, जिससे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कार्तिक और करीना डेट कर रहे थे और गोवा में छुट्टियां मनाने भी गए थे, जिसके बाद उनकी ट्रिप की तस्वीरें वायरल हो गईं।

यह भी कहा जा रहा था कि कार्तिक सोशल मीडिया पर करीना को फॉलो कर रहे थे, जिससे डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिली। इन सबके बीच, करीना ने आखिरकार इस पर रिएक्ट किया और कार्तिक के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई बताई।

कार्तिक आर्यन और करीना की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी

कार्तिक आर्यन और करीना कुबिलियूट की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिससे फैंस उत्सुक और कन्फ्यूज हैं। कई नेटिज़न्स ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया कि दोनों काफी समय साथ बिता रहे हैं, जिससे लोगों ने करीना की पहचान के बारे में और जानने की कोशिश की। जल्द ही, तथाकथित “मिस्ट्री गर्ल” की पहचान करीना कुबिलियूट के रूप में हुई। जैसे-जैसे गॉसिप बढ़ी, इन अफवाहों पर करीना का रिएक्शन ऑनलाइन सामने आया, जहां उन्होंने आखिरकार कार्तिक के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई बताई।

करीना कुबिलियूट ने चुप्पी तोड़ी

एक यूजर के कमेंट पर रिएक्ट करते हुए, करीना कुबिलियूट ने साफ तौर पर कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड होने से इनकार किया। उन्होंने लिखा: “मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं।” इस कमेंट का स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे डेटिंग की कई अटकलें खत्म हो गई हैं।

क्या कार्तिक आर्यन ने करीना को अनफॉलो कर दिया?

कहानी में एक और ट्विस्ट जोड़ते हुए, रिपोर्ट्स बताती हैं कि कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर करीना को अनफॉलो कर दिया है। पहले, वह कथित तौर पर उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन विवाद के बाद, फैंस ने देखा कि वह अब उनकी फॉलोअर लिस्ट में नहीं हैं। इस कदम ने पूरी स्थिति को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है।

कौन हैं 18 साल की करीना कुबिलियूट?

कहा जाता है कि करीना कुबिलियूट यूके की एक टीनएज स्टूडेंट हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह ब्रिटेन के कार्लिस्ले कॉलेज में पढ़ती हैं और सिर्फ 18 साल की हैं। दूसरी ओर, कार्तिक आर्यन 34 साल के हैं, जिसका मतलब है कि दोनों के बीच 17 साल का एज गैप है – यही एक और कारण है कि इन अफवाहों ने इतना ध्यान खींचा।

सच्चाई क्या है? जबकि सोशल मीडिया पर अटकलें जारी हैं, करीना के साफ इनकार से कई अफवाहें खत्म हो गई हैं। हालांकि, कार्तिक आर्यन ने अभी तक इस पूरे विवाद पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। फैंस अब यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या एक्टर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या बातों को छिपाकर रखेंगे।