मेरा सच सामने न आए…’ Tanya Mittal ने पार्टी में न जाने की वजह बताई

Tanya Mittal: बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद भी, कंटेस्टेंट्स लाइमलाइट में बने हुए हैं — कुछ अपनी नई दोस्ती के लिए, तो कुछ चल रहे टेंशन के लिए। थर्ड रनर-अप तान्या मित्तल शो से बाहर निकलने के बाद से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले नामों में से एक रही हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर हाउसमेट्स से दूरी बना ली है।

11 दिसंबर को, बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने मुंबई में एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी होस्ट की। लगभग हर कंटेस्टेंट शामिल हुआ — तान्या मित्तल को छोड़कर। फैंस ने उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, और अब तान्या ने आखिरकार असली वजह बताई है कि उन्होंने उसी शहर में होने के बावजूद क्यों नहीं जाने का फैसला किया।

तान्या मित्तल ने गौरव की बर्थडे पार्टी में जाने से क्यों मना कर दिया

बिग बॉस के घर के अंदर, तान्या अक्सर खुद को अकेला पाती थीं, कई कंटेस्टेंट उनके खिलाफ हो जाते थे। कुछ ने उनके परिवार के बारे में कमेंट्स किए, जबकि दूसरों ने उन्हें “फेक” कहा। शो से बाहर निकलने के बाद, तान्या ने साफ़ कर दिया कि उनका उन लोगों से दोबारा जुड़ने का कोई इरादा नहीं है जिन्होंने उनकी बेइज़्ज़ती की।

FilmyGyaan से बात करते हुए, तान्या ने बताया कि उन्होंने गौरव के सेलिब्रेशन में क्यों हिस्सा नहीं लिया:“मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने साफ़-साफ़ कह दिया है कि जिसने भी मेरी बेइज़्ज़ती की — और GK सर ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अपने परिवार को छिपा रही हूँ ताकि मेरा सच सामने न आए — जब उन्हें मेरे परिवार पर ही भरोसा नहीं है, तो मैं जाकर उन्हें किसी भी बात के लिए क्यों मनाऊँ?” उनके इस बयान ने फ़ैन्स के बीच नई बहस छेड़ दी है, जिनमें से कई को लगता है कि उन्हें दूरी बनाए रखने का पूरा हक़ है।

तान्या बनाम मृदुल तिवारी: एटीट्यूड विवाद

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फ़िनाले के दौरान, कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी ने तान्या को गौरव की बर्थडे पार्टी में आने के लिए पर्सनली इनवाइट किया था। लेकिन उन्होंने तुरंत मना कर दिया।

बाद में, एक इंटरव्यू में, मृदुल ने दावा किया कि तान्या “एटीट्यूड” दिखा रही थीं। तान्या ने इस बारे में भी बात की और साफ़ किया कि उनका मना करना कोई एटीट्यूड नहीं था — बल्कि एक बाउंड्री थी जो उन्होंने तय की थी।

पार्टी में शामिल नहीं होने वाले दूसरे कंटेस्टेंट

सितारों से भरी इस पार्टी में सिर्फ़ तान्या ही नहीं थीं।

फ़र्स्ट रनर-अप फ़रहाना भट्ट

मालती चाहर

बसीर अली

भी गौरव खन्ना की बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हुए।