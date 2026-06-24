Tabinda Sanpal: ‘पति मेरे लिए खुदा हैं’, 40 किलो सोने के बीच अरबपति की पत्नी ने पैर दबाने पर तोड़ी चुप्पी

Tabinda Sanpal: दुबई के अरबपति बिज़नेसमैन सतीश संपाल और उनकी पत्नी तबिंदा संपाल नेटफ्लिक्स की रियलिटी सीरीज़ देसी ब्लिंग में आने के बाद से ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। यह कपल जल्द ही शो के सबसे चर्चित पार्टिसिपेंट्स में से एक बन गया, जिसमें दर्शक उनकी लग्ज़री लाइफस्टाइल से लेकर शादी पर उनके पारंपरिक विचारों तक हर चीज़ पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि, एक खास खुलासे ने ऑनलाइन एक बड़ी बहस छेड़ दी।

सोने के खुलासे ने ध्यान खींचा

शो के दौरान, तबिंदा ने बताया कि उनके पास लगभग 40 किलोग्राम सोना है, जबकि उनके पति सतीश उन्हें हर साल लगभग 3 किलोग्राम सोना गिफ्ट करते हैं। यह बयान तुरंत वायरल हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक हॉट टॉपिक बन गया। लेकिन सिर्फ सोने के कलेक्शन ने ही दर्शकों का ध्यान नहीं खींचा।

एक सीन जिसमें तबिंदा अपने पति के पैरों की मसाज कर रही थीं, वह सीरीज़ के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया। इसके तुरंत बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी बुराई करना शुरू कर दिया, कुछ ने दावा किया कि उन्होंने यह हरकत अपने पति से मिले महंगे तोहफ़ों की वजह से की।

तबिंदा ने बुराई पर तोड़ी चुप्पी

ह्यूमन्स ऑफ़ बॉम्बे के साथ बातचीत के दौरान मिली बुराई का जवाब देते हुए, तबिंदा ने साफ़ किया कि उनके कामों का पैसे या तोहफ़ों से कोई लेना-देना नहीं था।

उन्होंने बताया कि कई दर्शकों ने स्क्रीन पर दिखाए गए कॉन्टेक्स्ट को गलत समझा और पूरी कहानी जाने बिना ही नतीजे निकाल लिए।

उन्होंने कहा, “मेरा कभी यह कहने का इरादा नहीं था कि मैं अपने पति के पैरों की मालिश इसलिए करती हूँ क्योंकि वह मुझे सोना देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है।”

‘वह हर दिन दौड़ते हैं और उनके पैरों में दर्द रहता है’

अपना कारण बताते हुए, तबिंदा ने बताया कि सतीश एक शौकीन रनर हैं जो हर दिन एक्सरसाइज़ करने में काफ़ी समय बिताते हैं।

उनके अनुसार, वह अक्सर एक घंटे से ज़्यादा दौड़ते हैं और एक डिसिप्लिन्ड फिटनेस रूटीन बनाए रखते हैं। इस वजह से, उन्हें कभी-कभी अपने पैरों और तलवों में दर्द और थकान महसूस होती है।

ताबिंदा ने कहा कि वह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और यह पक्का करने के लिए कि वह अगली सुबह आरामदायक और रिलैक्स महसूस करे, उसके पैरों की मालिश करती हैं।

उन्होंने बताया, “मेरा एकमात्र इरादा यह पक्का करना है कि वह बेहतर महसूस करे और अगले दिन आराम से उठ सके।”

‘मैं भी अपनी माँ के पैरों की मालिश करती थी’

इस इशारे के कल्चरल पहलू पर बात करते हुए, ताबिंदा ने कहा कि अपनों की देखभाल करना हमेशा से उनकी परवरिश का हिस्सा रहा है। उन्होंने बताया कि शादी से पहले भी, वह प्यार और सम्मान के लिए रेगुलर अपनी माँ के पैरों की मालिश करती थीं।

उन्होंने कहा, “हमारे कल्चर में, हमें सिखाया जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। शादी के बाद, पति भी एक औरत की ज़िंदगी में एक खास जगह रखता है।”

ताबिंदा के अनुसार, ऐसे कामों को किसी नेगेटिव चीज़ के बजाय प्यार और देखभाल के एक्सप्रेशन के तौर पर देखा जाना चाहिए।

ट्रेडिशन और मॉडर्न सोच के बीच एक बहस

ताबिंदा के कमेंट्स को लेकर हुई चर्चा ने शादी के अंदर रिश्तों, कल्चरल वैल्यूज़ और पर्सनल चॉइस के बारे में ऑनलाइन बड़ी बातचीत शुरू कर दी है।

जहां कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके विचारों को पुराना बताया, वहीं दूसरों ने उनके निजी विश्वासों और परंपराओं के हिसाब से प्यार और सम्मान दिखाने के उनके अधिकार का बचाव किया।

विवाद के बावजूद, तबिन्दा अपनी बात पर अड़ी हुई हैं और कहती हैं कि लोगों को ऐसे कामों के पीछे के अच्छे इरादों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनकी बुराई करने की वजह ढूंढनी चाहिए।