Karur Stampede Latest Update : मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत दर्द महसूस कर रहा हूं : विजय

करूर भगदड़ के बाद नेता व अभिनेता विजय ने एक्स पर पोस्ट डालकर बताई अपनी स्थिति
Karur Stampede Latest Update (आज समाज), चेन्नई : शनिवार को अभिनेता से नेता बने विजय की दो रैलियां थीं। इन दोनों रैलियों में ही भगदड़ मच गई। हालांकि पहली रैली में मची भगदड़ ज्यादा खतरनाक नहीं थी। इसमें कुछ लोग घायल हुए। यह रैली नमक्कल में थी। विजय को नमक्कल में सुबह 8:45 बजे सभा की अनुमति मिली थी, लेकिन वे 2:45 बजे पहुंचे। तब तक धूप में भूखे-प्यासे लोग थककर गिरने लगे थे। भीड़ बेकाबू हुई, कई घायल हुए और महिलाओं के पैर टूटे। वहीं दूसरी रैली करूर में थी।
इसमें भी भगदड़ मच गई। सीएम स्टालिन के मुताबिक, हादसे में 39 लोगों की मौत हो गई। इनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। 51 लोगों की हालत गंभीर है। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं विजय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- मेरा दिल टूट गया है। मैं बहुत दर्द और दु:ख महसूस कर रहा हूं। मैं करूर में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायल लोगों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।
सीएम ने रात को बुलाई हाईलेवल मीटिंग
इधर, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने रात को ही हाईलेवल मीटिंग ली और देर रात को ही करूर पहुचें। स्टालिन ने हॉस्पिटल जाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों से मुलाकात की है। उधर, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि सरकार ने भगदड़ की घटना के कारणों की जांच के लिए एक आयोग की घोषणा की है। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन करेंगे। उन्होंने पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की। प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये और घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।
टीवीके पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज
वहीं करूर पुलिस ने टीवीके के करूर पश्चिम जिला सचिव वीपी मथियाझागन के खिलाफ भगदड़ के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। कार्यक्रम के दौरान मानदंडों के उल्लंघन के लिए चार धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जी. वेंकटरमन ने बताया कि रैली की अनुमति दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक दी गई थी, लेकिन भीड़ सुबह 11 बजे से ही इकट्ठा होने लगी थी। जब विजय शाम 7 बजकर 40 मिनट पर पहुंचे, तब तक लोग घंटों बिना पर्याप्त भोजन और पानी के इंतजार कर रहे थे।
